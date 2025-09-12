Müsavat Dervişoğlu'ndan 'Birinci Vazifen' mitingine davet

Müsavat Dervişoğlu'ndan 'Birinci Vazifen' mitingine davet
Yayınlanma:
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Mersin'de düzenlenecek "Brinici Vazifen" mitingi için yurttaşlara çağrı yaptı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, yurttaşları Mersin'de düzenlenecek 'Birinci Vazifen' mitingine davet etti.

İYİ PARTİ'NİN BİRİNCİ VAZİFEN' MİTİNGLERİ

İktidarın 'Terörsüz Türkiye' adını verdiği sürece tepki olarak başlatılan 'Birinci Vazifen' mitinglerinin 2'ncisi 27 Eylül Cumartesi günü Mersin'de düzenlenecek.

DERVİŞOĞLU'NDAN YURTTAŞLARA ÇAĞRI

Saat 16.00'da Yenişehir Miting alanında düzenlenecek miting için İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, yurttaşlara çağrı yaptı.

Dervişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı davet paylaşımında "Andımıza sadık, 'birinci vazifen'in bilincindeyiz. 27 Eylül'de Mersin'deyiz" ifadelerini kullandı.

iyi-parti.jpg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

