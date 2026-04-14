Murat Ongun İBB Davası'nda ilk kez söz aldı!

İBB davasında ilk kez söz alan Murat Ongun, hakkında yer alan bazı suçlamaların daha önce dinlenen sanıklara hiç sorulmadığını söyledi. Ongun, “Burada suç yok” savunmalarını hatırlattı, dosyadaki kritik iddiaların ve ses kaydı çözümlemesinin sorgulanış biçimine mahkeme önünde tepki gösterdi.

İBB davasında Murat Ongun, ilk kez söz aldı. İBB veri sızıntısı iddiaları üzerinden iddianamede yer alan eylem 13 kısmı biterken söz alan Ongun, hakkında yer verilen bazı iddiaların daha önce dinlenen sanıklara hiç sorulmadığını söyledi.

Savunmalar boyunca İstanbul Senin ve İBB Hânem başlığında suç unsuru bulunmadığının anlatıldığını belirten Ongun, buna rağmen dosyadaki bazı suçlamaların açık bırakıldığını savundu.

Ongun, daha önce dinlenen tutuklu sanıkların beyanlarına dikkat çekerek "Buradaki 14 insan da ‘Burada suç yok, biz suçsuz yere yatıyoruz" dedi.

"BU İDDİALARI NE SİZ SORDUNUZ NE SAVCI BEY SORDU"

Hakkındaki suçlamaların sorgu sırasında gündeme getirilmemesine tepki gösteren Ongun, “Ve ben bazı insanlarla bazı suçlar işlemekle suçlanıyorum. Lakin bu iddialara dair iddianamede yatan bu iddialara dair ne zatıaliniz sizler tarafından ne de Savcı Bey tarafından ifadesi alınan sanıklara sorulmadı” ifadelerini kullandı.

Bu başlıkların ileride yalnızca kendi savunmasına bırakılmasından kaygı duyduğunu da söyleyen Ongun, şunları ifade etti:

"Yani 2 ay sonra bu konular gündeme geldiğinde hani ben bunları tek başıma mı kucağımda bulacağım, merak ediyorum"

Ongun, iddianamede yer alan Cambridge Analytica benzetmesi ile İstanbul Senin, Kültür A.Ş. ve Medya A.Ş. üzerinden kurulduğu öne sürülen sistemlere dair de önceki sanıklara soru yöneltilmediğini vurguladı. Mahkeme başkanı ise bu konuların sanıklara soru yöneltme hakkı kapsamında ele alınabileceğini söyledi.

KİM BU X? YÜZDE 94'Ü ONUN AMA ORTADA YOK

Duruşmada ses kaydı çözümleme tutanağı da tartışıldı. Ongun, kayıtta konuşmanın büyük bölümünü yaptığı belirtilen kişinin dosyada yer almamasına dikkat çekerek şöyle dedi: “Ama X yok! Sayın Başkanım; konuşmanın yüzde 94’ünü yapmış X yok.”

Ongun’un sorusu üzerine Esma Bayrak da söz aldı. Bayrak, kayıttaki konunun İstanbul Senin ile ilgili olmadığını söyledi. Bayrak, Adform reklam teknolojisinin yasal olarak kullanıldığını, İstanbul Senin uygulamasında ise bulunmadığını anlattı. Bayrak ayrıca, ses kaydında İstanbul Senin’den hiç söz edilmediğinin altını çizdi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

