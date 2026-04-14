İçişleri Bakanı Çiftçi İran'ın Ankara Büyükelçisiyle görüştü

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İran’ın Ankara Büyükelçisi Mohammad Hassan Habibollah Zadeh'i makamında kabul etti.

Bakanlığın, sosyal medya X hesabından duyurulan görüşmede Türkiye ile İran arasındaki ilişkiler ve iki ülkeyi ilgilendiren ortak konular ele alındı.

Görüşmede ayrıca son günlerde bölgede yaşanan gelişmeler ve artan gerilim de ele alındı.

TÜRKİYE İLE İRAN ARASINDAKİ İŞBİRLİĞİ ÜZERİNE KONUŞULDU

İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi, İran’ın Ankara Büyükelçisi Sayın Mohammad Hassan Habibollah Zadeh'i kabul etti. Gerçekleştirilen kabulde; Türkiye ile İran arasındaki köklü ilişkiler ve iki ülkeyi ilgilendiren müşterek meseleler üzerine değerlendirmelerde bulunuldu. Son günlerde bölgede yaşanan gelişmeler ve artan gerilim de görüşmede ele alınarak; huzurun, istikrarın ve sükunetin korunmasının önemine dikkat çekildi. Sayın Bakanımız, Türkiye ile İran arasındaki iş birliğinin; bölgesel istikrarın güçlendirilmesi, karşılıklı anlayışın artırılması ve ortak meselelerde etkin koordinasyonun sürdürülmesi bakımından önemli olduğunu ifade etti."