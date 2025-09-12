Murat Emir: Sayın Bahçeli'nin röportajını okuduğumda inanın tüylerim ürperdi

Murat Emir: Sayın Bahçeli'nin röportajını okuduğumda inanın tüylerim ürperdi
Yayınlanma:
CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin iktidar medyasından Sabah'a verdiği röportajdaki 'sosyal medya' açıklamasına sert tepki gösterdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yıllar sonra röportaj verdi. Konuşmalarındaki 'şifreleri' çözmek için analizler yapılan Bahçeli, ilk kez bu kadar açık ve net konuştu. Bahçeli'nin Sabah'a verdiği röportajdaki 'Elimden gelse sosyal medyayı yarım saatte kapatırım' sözleri tepki çekti.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, TBMM'de düzenlendiği basın toplantısında Bahçeli'nin bu sözlerini 'tüylerinin ürpererek' okuduğunu ifade etti.

Bahçeli'den siyasette deprem etkisi yaratacak röportaj! İmamoğlu'ndan Ahmet Özer'e her şeyi açık açık konuştuBahçeli'den siyasette deprem etkisi yaratacak röportaj! İmamoğlu'ndan Ahmet Özer'e her şeyi açık açık konuştu

"BU TUTARSIZLIKTAN KURTULSUNLAR BİR AN EVVEL"

Bahçeli'nin röportajdaki terör örgütü PKK'nın lideri Öcalan hakkındaki sözlerini de eleştiren Emir, şunları ifade etti:

  • "Sayın Bahçeli'nin röportajını okuduğumda inanın tüylerim ürperdi. Elinden gelse bütün sosyal medyayı yarım saatte kapatırmış. İyi ki elinden gelmiyor. İyi ki onu başaramıyor. Sarayın küçük ortağı iyi ki bunu yapamıyor.
  • Çünkü hayallerinin tek sesli bir Türkiye olduğunu biliyoruz. İşte tek sesli Türkiye'yi kurmak üzere muhalefeti dizayn edelim, medyayı dizayn edelim. Konuşanı hapse atalım gazetecileri hapse atalım. Gazeteleri ele geçirelim medya örgütlerini TMSF'ye alalım oradan bizimkilere satalım. Bunların hepsi tek sesli Türkiye için.
  • Zaten yapıyorsunuz. Demek ki az gelmiş yetkiniz iyi ki elinizden gelmiyor. Türkiye'nin ihtiyacı olan çok sesliliktir. Demokrasidir. Özgürlüktür. Özgürlük iki kanatlı bir kuşmuş. Öcalan tek kanadı uçurmuş yani Öcalan'ı neredeyse bir barış güvercini yapıyor beyefendi. Ama diğerleri görevini yapmıyormuş gibi bir görüntü yaratıyor.
  • Oysa barış için özgürlük lazım. Özgürlük için çok sesli Türkiye lazım. Hem Türkiye'yi susturacaksın sonra Türkiye'de barış getireceğim diyeceksin. İşte bu olmaz. Büyük çelişkidir. Bu tutarsızlıklardan kurtulsunlar bir an evvel. "

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
Merkez Bankası faiz indirimine gitti: 1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
Merkez Bankası faiz indirimine gitti
1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
30 ülkeye ihracat yapan süt firması iflas etti
30 ülkeye ihracat yapan süt firması iflas etti
Belediye Başkanı sözünü tuttu: Gençlere 5 bin liralık destek
Belediye Başkanı sözünü tuttu
Gençlere 5 bin liralık destek
Dünyanın en pahalı iPhone'u bakın hangi ülkede satılıyormuş
YouTube'daki yeni özellik herkesi sevindirecek: O özellik artık bütün kanallarda olacak
O özellik artık bütün kanallarda olacak
YouTube'daki yeni özellik herkesi sevindirecek
2 inşaat devi ve köklü mobilya firması iflas etti: Ekonomik kriz derinleşiyor
Ekonomik kriz derinleşiyor
2 inşaat devi ve köklü mobilya firması iflas etti
Meteoroloji '12 saat sürecek' diyerek sel uyarısı yaptı: Yarına dikkat
Siyaset
Erdoğan Necip Fazıl şiiri okudu Pelin Çift övmelere doyamadı
Erdoğan Necip Fazıl şiiri okudu Pelin Çift övmelere doyamadı
Kılıçdaroğlu şimdi de Özgür Özel sorusuna sırtını döndü
Kılıçdaroğlu şimdi de Özgür Özel sorusuna sırtını döndü
Son Dakika | İmamoğlu mahkemede Kılıçdaroğlu ve butlan sorusuna yanıt verdi
Son Dakika | İmamoğlu mahkemede Kılıçdaroğlu ve butlan sorusuna yanıt verdi