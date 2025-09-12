Murat Emir: Sayın Bahçeli'nin röportajını okuduğumda inanın tüylerim ürperdi
Yayınlanma:
CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin iktidar medyasından Sabah'a verdiği röportajdaki 'sosyal medya' açıklamasına sert tepki gösterdi.Sitemizi Haberler'de takip edin
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yıllar sonra röportaj verdi. Konuşmalarındaki 'şifreleri' çözmek için analizler yapılan Bahçeli, ilk kez bu kadar açık ve net konuştu. Bahçeli'nin Sabah'a verdiği röportajdaki 'Elimden gelse sosyal medyayı yarım saatte kapatırım' sözleri tepki çekti.
CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, TBMM'de düzenlendiği basın toplantısında Bahçeli'nin bu sözlerini 'tüylerinin ürpererek' okuduğunu ifade etti.
"BU TUTARSIZLIKTAN KURTULSUNLAR BİR AN EVVEL"
Bahçeli'nin röportajdaki terör örgütü PKK'nın lideri Öcalan hakkındaki sözlerini de eleştiren Emir, şunları ifade etti:
- "Sayın Bahçeli'nin röportajını okuduğumda inanın tüylerim ürperdi. Elinden gelse bütün sosyal medyayı yarım saatte kapatırmış. İyi ki elinden gelmiyor. İyi ki onu başaramıyor. Sarayın küçük ortağı iyi ki bunu yapamıyor.
- Çünkü hayallerinin tek sesli bir Türkiye olduğunu biliyoruz. İşte tek sesli Türkiye'yi kurmak üzere muhalefeti dizayn edelim, medyayı dizayn edelim. Konuşanı hapse atalım gazetecileri hapse atalım. Gazeteleri ele geçirelim medya örgütlerini TMSF'ye alalım oradan bizimkilere satalım. Bunların hepsi tek sesli Türkiye için.
- Zaten yapıyorsunuz. Demek ki az gelmiş yetkiniz iyi ki elinizden gelmiyor. Türkiye'nin ihtiyacı olan çok sesliliktir. Demokrasidir. Özgürlüktür. Özgürlük iki kanatlı bir kuşmuş. Öcalan tek kanadı uçurmuş yani Öcalan'ı neredeyse bir barış güvercini yapıyor beyefendi. Ama diğerleri görevini yapmıyormuş gibi bir görüntü yaratıyor.
- Oysa barış için özgürlük lazım. Özgürlük için çok sesli Türkiye lazım. Hem Türkiye'yi susturacaksın sonra Türkiye'de barış getireceğim diyeceksin. İşte bu olmaz. Büyük çelişkidir. Bu tutarsızlıklardan kurtulsunlar bir an evvel. "
