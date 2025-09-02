Murat Çalık beraat ettiği davadan hapis yatıyor! CHP'li Yunus Emre verilen mesajı açıkladı

CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre, Halk TV’de Ekrem Açıkel’in sunduğu Yeni Bir Sabah programına konuk oldu.

Emre, iki kez kanser geçirmiş ve cezevinde kansere yakalanma sınırında bulunan tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık hakkında konuştu.

Çalık'ın tartışmalı İBB soruşturmasında Beylikdüzü Başkanlığı görevindeki herhangi bir iddia ile tutuklanmadığının altını çizdi.

"BUNU İYİ BİLİN" DİYEREK DUYURDU!

Emre, Çalık'ın 10 sene önce herhangi bir belediye başkanlığı görevinde bulunmadığı sırada ortaya atılan bir iddia ile hapiste olduğunu bildirdi. Emre, ayrıca Çalık'ın halihazırda bu iddiadan daha önce de yargılanıp beraat ettiğini tek tek anlattı:

" Bakın şunun bilinmesini istiyorum. Yıllardır belediye başkanı, altı yıldır belediye başkanı ve belediye başkanlığı döneminde milyarlarca lira bütçeyi yönetmiş, binlerce personel yönetmiş bir insandan bahsediyorsunuz. Kendisine yönelik belediye başkanlığı dönemiyle ilgili bir suçlama yok. Kamuoyu bunu bilsin. Bakın Murat Çalık başkanımız cezaevinde tutuluyor. Yıllardır yaptığı belediye başkanlığı görevi nedeniyle bir suçlama yok .

Ne var? On yıl önce kendisi Ekrem Başkan'ın Beylikdüzü'nde danışmanıyken bir konu var, onunla ilgili bir suçlama var. Ve o suçlama konusu da zaten daha önce görülmüş, o konuyla ilgili kendileri zaten beraat etmişler."

Emre, Çalık’ın cezaevinde tutulma gerekçesine dikkat çekerek, “On yıl önce Ekrem Başkan’ın Beylikdüzü’nde danışmanıyken bir konu var. O suçlama konusu da daha önce görülmüş, beraat edilmiş bir konu” dedi.

Yunus Emre, Çalık’ın tutukluluğunun siyasi nedenlerle olduğunu savunarak, “Ekrem Başkana siyaset yaptırmama. Ekrem Başkan’ın bir ekibini oluşturmuşlar, o takım içinde Mehmet Murat Çalık önemli bir kişi. O nedenle hedefe konulmuş, on yıl öncesine ilişkin bir suç uydurulmuş” ifadelerini kullandı.

CHP’li Emre, Çalık’ın sağlık durumuna vurgu yaptı:

“Son derece ağır sağlık sorunlarıyla karşı karşıya bir insan olarak bütün bu açıklamalar dururken Adalet Bakanı ne dedi? Adli Tıp raporuna gerek yok dedi, savcılık salıverir dedi. Niye salınmıyor?”

Emre, bu durumun bir mesaj olduğunu belirterek, “Ben gözümü karartmışım kardeşim. Ayağınızı denk alın mesajıdır bu” dedi.

Yunus Emre, şunları ifade etti:

"Çünkü bir mesaj veriliyor. Bütün topluma da, bu dava kapsamında yargılanan insanlara da bir mesaj veriliyor. "Ben bak bu halde bulunan, bu halde bulunan, kendisiyle ilgili somut suçlama da olmayan, sağlık sorunları da olan bir insanı da cezaevinde tutarım ben. Ben gözümü karartmışım kardeşim. Ayağınızı denk alın mesajıdır " bu. Maalesef. Burada adalet falan yok.

" bu. Maalesef. Burada adalet falan yok. Adaletin zerre kırıntısı olsa Mehmet Murat Çalık başkanımız bugün evinde olur, ailesinin yanında olur.

Biz çok iyi biliyoruz. Yani bu hadisenin arkasında ne olduğunu, nasıl bir yıldırma, nasıl bir bezdirme, "aman kardeşim, lanet olsun ne istiyorsa yapalım, bu savcı ne istiyorsa ifadesini verelim, biz buradan çıkalım" anlayış ı olduğunu görüyoruz.

ı olduğunu görüyoruz. Çünkü onu yapmıyorsanız eğer, savcının istediği iftiranameleri imzalamıyorsanız eğer Mehmet Murat Çalık'ın durumunda olsanız, kanser nüksetme riskiniz de olsa, cezaevinde yirmi beş kilo vermiş olsanız bile sizi bırakmam diyor.

Bir İstanbul, bir İzmir, bir İstanbul, bir İzmir gezdiririm dururum seni diyor. Sadece sana zulmetmekle kalmam, annene de, kardeşine de, eşine de, çocuklarına da zulmederim.

Onlar da bir giderler, bir gelirler. Cezaevinin kapısında seni göremeden giderler. Hastane odasında seni göremezler.

Hastaneden çıkışta fotoğrafın çekilmesin diye mal kabul odasından ben seni çıkartırım. Benim istediğimi yapacaksın kardeşim mesajını veriyor"

YILMAZ TUNÇ'A SESLENDİ: NEYDEN KORKUYORSUN

Verildiğini belirttiği mesaja isyan eden Emre, Adalet Bakanı Tunç'a seslendi. Emre, 'neyden korkuyorsunuz' diyerek şunları ifade etti:

"Burada adalet var mı? Burada adaletin kırıntısı var mı, zerresi var mı? Adalet Bakanı hala çıkıp diyecek ki Türkiye Cumhuriyeti devleti hukuk devletidir. Yazıklar olsun ya. Yazıklar olsun . Bunun yaşandığı bir ülkede biriniz de neyden korkuyorsunuz ya? Bu başsavcı sizi niye bu kadar korkutmuş kardeşim? Ne açığınız var? Ne yanlışınız var? Niye buna isyan etmiyorsunuz? Niye bu yanlışların karşısında durmuyorsunuz? Bakın Türkiye'de bunlar yaşandı. , hatırlayın Ergenekon Balyoz süreçlerini. O Fethullahçı savcılar , o zulümleri o insanlara yaptılar.

sonra döndüler başkalarına da yaptılar. Sonra döndüler başkalarına da yaptılar. O nedenle bakın bu adaletsizlikler yarın öbür gün gelir sizi de vurur. Türkiye'ye adalet lazım. Türkiye'ye hukuk lazım. Türkiye'ye insan hakkı lazım. Böyle bir Türkiye'de mutlu, huzurlu yaşayabiliriz."

"RASTGELE SÖYLENMİŞ BİR LAF DEĞİL"

CHP’li Emre, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in “ikili devlet” vurgusuna değindi: