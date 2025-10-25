Muğla'da skandal afiş! Valilik 'Cumhuriyet' yazamadı!

Yayınlanma:
Muğla Valiliği, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için hazırlattığı afişte “Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun” ifadesi, “Cuhmuriyet Bayramımız Kutlu Olsun” şeklinde basıldı. Hatalı basılan afişe yurttaşlar tepki gösterdi.

Muğla Valiliği’nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için hazırlattığı kutlama afişlerinde büyük bir yazım hatası yapıldı. Afişlerde yer alması gereken “Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun” ifadesi, “Cuhmuriyet Bayramımız Kutlu Olsun” şeklinde basıldı.

Valiliğin logosunun da bulunduğu afişler, Menteşe başta olmak üzere Muğla’nın birçok ilçesinde billboardlara asıldı. Vatandaşlar, sosyal medyada hızla yayılan hatalı afişlere tepki gösterdi.

mugla-afis.jpeg

YURTTAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Muğla'nın yerel yayın organı Mabolla medyaya konuşan bazı yurttaşlar, “Cumhuriyet’in 101. yılında böyle bir hata kabul edilemez” diyerek afişlerin derhal kaldırılmasını ve düzeltilmiş versiyonlarının asılmasını talep etti. mugla-afis2.jpegKamuoyunda büyük yankı uyandıran olayla ilgili Valilik’ten henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

