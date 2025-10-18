Milletvekilleri TBMM'de ağızlarının payını aldı! Gargaramatik dönemi başladı

Milletvekilleri TBMM'de ağızlarının payını aldı! Gargaramatik dönemi başladı
Yayınlanma:
TBMM'de milletvekillerinin ağız ve diş sağlığını korumak için gargaramatikler yerleştirildi. Vekiller, bu cihazlar ile hızlıca ağızlarını çalkalayıp ağız ve diş sağlığını koruyabiliyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) milletvekillerinin ağız ve diş sağlığını desteklemek amacıyla lavabolara ağız bakım ürünleri yerleştirildi. Kulislerdeki lavabolara konulan “gargaramatik” cihazlarıyla vekiller, tek kullanımlık bardaklarla ağız gargarası yapabiliyor.

Cihazlardan alınan ağız bakım sıvısıyla yapılan gargara işlemi sayesinde hem ağız hijyeninin sağlandığı hem de ferah bir tat hissi verildiği belirtiliyor.

BİR DE DALGASINI GEÇTİ...

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan bir milletvekili, uygulamanın dikkat çektiğini belirterek esprili bir şekilde şu ifadeleri kullandı: “Gargara makinesini gördünüz ama suyu fark etmediniz.” Ardından gösterdiği pet şişedeki su markasının “Çene Suyu” olduğu görüldü. Aynı vekil, “Vekilimin ağız sağlığına çifte destek” ifadesiyle espri yaptı.

05-vekilimin-agzina-saglik-oxde.webp

Meclis Lokantası'nda vekil yakınları 'gün' yapmaya başlamış! Yiyecekleri de paket paket götürmüşlerMeclis Lokantası'nda vekil yakınları 'gün' yapmaya başlamış! Yiyecekleri de paket paket götürmüşler

Nefes'ten Tarık Işık ve Mahmut Aydın'ın haberine göre; sohbete katılan bir kadın milletvekili ise, siyasi tartışmalarda hakarete varan sözler kullananlara gönderme yaparak, “Çirkin söz söyleyen siyasetçiler için acı biber suyu öneriyorum” dedi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

