Meclis Lokantası'nda vekil yakınları 'gün' yapmaya başlamış! Yiyecekleri de paket paket götürmüşler

Yayınlanma:
Ucuz fiyatları nedeniyle eleştirilen Meclis Lokantası'nda kriz çıktı. Milletvekili yakınlarının dışarıdaki yemek fiyatları nedeniyle lokantaya 'cümbür cemaat' geldiği bir de yemekleri paket yaptırım gittiği öğrenildi. Meclis Başkanlığı da lokantaya kontenjan sınırlaması için çalışma başlattı.

TBMM yerleşkesindeki lokantalar ve sosyal tesisler, uygun fiyatları nedeniyle sık sık gündeme geliyor. Ancak son dönemde yaşanan yoğunluk, farklı bir krize dönüştü.

Yalnızca mevcut milletvekilleri değil, eski vekiller ve onların yakınları da tesislerden yararlanabiliyor. Bu durum, bazı vekil yakınlarının lokantaları adeta aile ve arkadaş buluşma mekânına çevirmesine yol açtı.

AKP iktidarının ekonomi politikaları sonucu dışarıda yemek yemenin ateş pahası olması nedeniyle vekil yakınları, 15-20 kişilik gruplarla gün yaptığı öğrenildi.

Nefes'in haberine göre; ızgaralardan, böreklerden ve tatlılardan da paket paket yaptırılıp eve götürüldüğü öğrenildi.

Bu durumun Meclis Lokantası personellerini de zora soktuğu öğrenildi.

Tesislerin bu şekilde suistimal edildiğini düşünen Meclis yönetimi, konuyu gündemine aldı. Misafir kontenjanına sınırlama getirilmesi üzerinde çalışıldığı öğrenildi.

