MHRS hacklendi iddiasını açıklama geldi! Sağlık verilerimiz sızdırıldı mı?

Yayınlanma:
Türkiye’nin Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) hacklenip milyonlarca vatandaşın sağlık verilerinin sızdırıldığı iddia edildi. Dezenformasyon Başkanlığı açıklama yaptı.

Türkiye’nin Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nin (MHRS) verilerinin bilgisayar korsanları tarafından ele geçirildiği iddia edildi. Sosyal medyadaki iddialar üzerine İletişim Başkanlığı'na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi açıklamada bulundu.

Merkez, söz konusu paylaşımlardaki ekran görüntüsünün münferit bir veri sızıntısı olduğunu söyledi. Bir vatandaşa ait bir veri sızıntısının tüm vatandaşların verilerinin sızmış gibi olduğunu söyleyen merkez şu açıklamayı yaptı:

"Bazı sosyal medya hesaplarında, “Türkiye’nin Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) hacklendi, hasta bilgileri sızdırıldı” şeklinde yapılan paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır ve kasıtlı bir dezenformasyon faaliyetinin parçasıdır.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan incelemelerde, paylaşımlarda yer alan ekran görüntülerinin MHRS sistemine ait bir veri sızıntısı olmadığı; yalnızca bir vatandaşa ait kullanıcı bilgilerinin, son kullanıcı kaynaklı bir güvenlik ihlali sonucunda ele geçirildiği tespit edilmiştir.

Bu kapsamda, MHRS sisteminin güvenliğinin ihlal edilmediği; söz konusu ekran görüntülerinin ise ilgili vatandaşın cihazına sızan zararlı yazılımlar aracılığıyla elde edilmiş olabileceği değerlendirilmektedir.

Kamuoyunu yanıltmaya yönelik paylaşımlar, Türk Ceza Kanunu’nun 217/A maddesi kapsamında “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçunu oluşturabilecek niteliktedir. Kamuoyunun, yalnızca resmî kurumların açıklamalarını dikkate alması önem arz etmektedir."

VERİ SIZINTISINA MİT OPERASYON DÜZENLEMİŞTİ! YURTTAŞIN TÜM BİLGİLERİ PANELDE SATILMIŞTI

Hani veri sızıntısı yoktu Sayın Bakan? Bakanlıktan 'sorgu paneli' operasyonuHani veri sızıntısı yoktu Sayın Bakan? Bakanlıktan 'sorgu paneli' operasyonu

Öte yandan Türkiye'deki vatandaşların sağlık bilgileri daha önce sızdırılmıştı. Panel adı altındaki bir uygulama ile Telegram ve benzeri platformlarda paylaşılmıştı.

İktidar veri sızıntısını başta reddetse de MİT'in düzenlediği operasyon ile Panel adı altında vatandaşın kişisel verilerini sızdıranlar yakalanmıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

