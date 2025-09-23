MHP'li Eyyup Yıldız'ın oğluna saldırı iddiası!

MHP Genel Başkan Başdanışmanı Eyyup Yıldız'ın Ankara'da feci bir şekilde saldırıya uğradığı iddia edildi.

Gazeteci Tolga Şardan, T24'teki köşesinde MHP’li milletvekili Eyyup Yıldız’ın oğlunun Ankara’da saldırıya uğradığını yazdı. Trafik tartışması nedeniyle çıktığı öne sürülen olayın, “MHP içindeki kaynamanın sonucu olduğu” yorumları yapıldı. Ancak Şardan’a göre bu yalnızca “madalyonun bir yüzü.”

İddialara göre, olay yerine çok sayıda polis gelmesine rağmen herhangi bir işlem yapılmadı. Şardan, “Yıldız’ın korumasının olaya müdahale ettiği” bilgisini aktardı. MHP Genel Merkezi'ndeki Yıldız’ın olaydan haberdar olmasının ardından, yakın koruması hızla olay yerine gitti. Saldırgan grubun kalabalık olması nedeniyle koruma polisi “havaya ateş ederek kavgaya müdahale etti.” İki grup bu şekilde ayrıldı.

"ANLAŞARAK AYRILDILAR"

Olay yerine daha sonra Eyüp Yıldız ve saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen grubun adını kullandığı MHP Ankara İl Başkanı Alpaslan Doğan da geldi. Ancak Şardan, “Yıldız’ın oğlunu feci şekilde döverek yaralayan grubun Doğan’la ilgisi olmadığı anlaşıldı” bilgisini yazıp şöyle devam etti:

"Ve kamuoyuna yansıdığı üzere Yıldız ve karşı grup, anlaşarak ayrıldılar!"

Yaşananlarla ilgili olarak yerel polisin olayla ilgili tutanak tutmadığı öne sürüldü. Şardan, ayrıca saldırıya karışan kişilerin halen cezaevinde bulunan organize suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan’ın memleketi Erzurum Karayazı’dan olduklarını belirtti. Şardan, “Yıldız’ın oğlu ile bu grubun nasıl olup da karşılaştıkları henüz soru işareti” dedi.

Şardan, Devlet Büyüklerini Koruma Yönetmeliği’ne dikkat çekerek, yalnızca Yıldız’ın güvenliğinden sorumlu olan koruma polisinin “olay yerine giderek kavgaya müdahale etmesi ve halka açık alanda havaya ateş etmesi” sürecinin raporlanıp raporlanmadığının önemli olduğunu şöyle anlattı: