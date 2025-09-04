Mevlid Kandili etkinliğinde Atatürk'ten rahatsız oldular! Arbede çıktı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Mevlit Kandili dolayısıyla Nilüfer ilçesindeki Akşemsettin Camii bahçesinde yatsı namazı sonrası cemaate tatlı ikramı yapmak üzere bir stant kurdu. Diğer etkinlik alanlarında olduğu gibi bu stantta da Türk bayrağı ve Atatürk bayrağı yer aldı.

Bursa Muhalif'in haberine ögre; Ancak bazı şahıslar Atatürk bayraklarının cami bahçesinde bulunmasına tepki gösterdi. Bayrakların kaldırılmasını isteyenlerle belediye çalışanları ve Nilüfer Belediye Meclisi üyeleri arasında sözlü tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine kısa süreli bir arbede çıktı.

Bir vatandaşın, "Atatürk'ün siyaset ile ne ilgisi var" dediği duyuldu.