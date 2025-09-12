Mehmet Şimşek eski Türkiye'yi övmelere doyamadı

Türkiye'de liyakatsizlik, eş-dost kayırmaca ve eğitimde fırsat eşitliği tartışmaları sürerken Mehmet Şimşek, eski Türkiye'den bahsetti.

"Çanakkale Gezileri Bilgilendirme Toplantısı"nda öğrencilerle bir araya gelen 58 yaşındaki Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, geçmişteki fırsat eşitliğini şu sözlerle öve öve bitiremedi:

"Son 20-25 yılda ülkemiz muazzam bir şekilde kalkındı ve gelişti. Ülkemizde fırsat eşitliği var. Ben Türkçeyi ilkokula başladıktan sonra öğrendim, tek kelime Türkçe bilmiyordum. Anne babam okuma fırsatı bulamamışlardı ve Türkçe bilmiyorlardı. Türkiye'de fırsat eşitliği olmasa benim gibi kardeşleriniz bugün buraya gelemezdi. Biz ülkemizle gurur duyuyoruz. Ülkemiz büyük bir başarı hikayesi ve fırsat eşitliği sağlamıştır. Sabırla çalışacağız. Nereden başladığınız önemli değil. Esas olan nereye yürüdüğünüzdür. Çanakkale'deki destanı yazanların hangi zorluklarla yazdığını göreceksiniz."

GEL BU EKONOMİDE ÜNİVERSİTE OKU

AKP iktidarının ekonomi politikaları nedeniyle Türkiye, derin bir ekonomik krize sürüklendi.

Ekonomi yönetimi nedeniyle zengin ve dar gelirli arasındaki fark açıldıkça açıldı. Artık orta gelirden de söz edilemez hale geldi.

İktidarın eğitim politikası nedeniyle üniversite okumanın önemi azaldı. Her ile üniversite açma politikası nedeniyle Türkiye'de yüksek öğretim standartları düştü.

Her beş çocuktan biri aç olarak okula gidiyor! Çocuklar bodur kaldı

İktidarın akademiye dönük politikaları nedeniyle de donanımlı akademisyenler yurt dışına göçmeye başladı. Avrupa’da gelir dağılımı eşitsizliğinde Türkiye ilk sırada yer alırken dünyadaki 130 ülke içinde ise 28. sıraya yerleşti.

Asgari ücretli 22 bin lira ücret alırken Açlık Sınırı 26 bin lira Yoksulluk Sınırı da 86 bin lira oldu. Türkiye'de her 100 çalışandan 83'ü asgari ücretin yüzde 50 fazlası ve altında ücret alıyor.

Üniversite kazanmış bir öğrenciye de KYK tarafından aylık 3 bin lira veriliyor. Bu da günlük 100 liraya denk geliyor. Bir öğrencinin insani şartlar altında günde 100 lira ile iyi bir öğretim görmesi ekonomik olarak imkansız.

Dahası Türkiye'de insani şartlardaki bir evin kirası da 20 bin lira civarlarında başlıyor.

Anne ve babası asgari ücretli bir olan bir öğrenci, çalışmadan veya yardım almadan zenginlere karşı 'eşit' bir şekilde üniversite okuması imkansız hale geldi.