Meclis'te 'İmralı tutanağı' gerginliği! Dervişoğlu, Kurtulmuş'a döndü çok sert eleştirdi

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, TBMM Genel Kurulu'ndaki bütçe görüşmelerinde konuştu. İktidarın bütçe teklifinde 19 trilyon liralık devasa bir harcama yetkisi istediğini dile getiren Dervişoğlu, "Geçtiğimiz 8 yılda olduğu gibi serveti harcayan ile serveti harcanan arasında hiçbir ilişki bulunmuyor" dedi. "Önümüze gelen bu tablo; bir bütçe cetveli değil topuzu kaçmış bir vicdan kantarıdır” diyen Dervişoğlu, Cumhurbaşkanlığı'na ayrılan bütçeye de ayrı bir parantez açtı. "Bütçe ve örtülü ödenek öngörülerini alt alta koyduğumuzda korkunç bir tablo çıkıyor" diyen Dervişoğlu, "2026’daki günlük harcama 60 milyon lira. Yani; saatte 2,5 milyon, dakikada ise 41 bin liradır. Buna göre; sarayın her bir dakikası için 2 asgari ücretli, tam 1 ay çalışmaktadır" dedi. Dervişoğlu, "Size de bütçenize de hayır diyoruz" şeklinde konuştu.

Müsavat Dervişoğlu Öcalan görüşmesini neden gözlerden kaçırıldığını açıkladı

Dervişoğlu Öcalan görüşmesine ateş püskürdü! "İsimleri artık Cumhur değil Öcalan ittifakı"

Dervişoğlu, konuşmasında sürece ilişkin de dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Dervişoğlu, "Barzani’yi Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde kendi ağır silahlı adamları koruyorsa, her şehirde bir çete türediyse, hatta çeteler internet üzerinden bayilik vermeye başladılarsa İçişleri Bakanının bütçesine ne gerek vardır? Bölgedeki riskler, kartlar yeniden dağılıyor, beka tehdidi diye bağırıp duruyorsunuz. Bölgede riskler var, kartlar yeniden dağıtılıyor, emperyalistler şunu yapıyor, öbürleri bunu planlıyor diyorsunuz. Bunun için PKK ile bile pazarlık masasına oturduğunuzu, ulus kimliğine ve üniter yapıya dayalı Cumhuriyet’ten bile vazgeçmemiz gerektiğini gizli gizli kapalı kapılar ardında fısıldıyorsunuz. Beka söz konusu olduğu için de bunu sindirmemizi hiddetle arzu ediyorsunuz. Peki yarın bu işte de yanlış yapmışız, aldatılmışız, kandırılmışız derseniz U dönüşü mü yapacaksınız? Milletim hakkını helal etsin mi diyeceksiniz? Ki yavaş yavaş da başladınız zaten. Buğday ithal eder gibi milli kimlik ve üniter yapı mı ithal edeceksiniz? Cumhuriyet Türkiye’sini yeniden tesis etmek için başka maden ruhsatları mı vereceksiniz?" dedi.

SÜREÇ KOMİSYONUNA 'GİZLİLİK' ELEŞTİRİSİ

Kurtulmuş'un sürece ilişkin rapor hazırlandığı bilgisini paylaşması üzerine bu konuşmayı yaptığını söyleyen Dervişoğlu, "Komisyonun çok iyi çalıştığını anlattı. Komisyonun yapmış olduğu toplantıların yarıya yakını zaten gizli toplantı. Diler ve umarım ki beklentinize karşılık verecek bir şey çıkarabilirsiniz ama siz yapmış olduğunuz ziyaretin tutanaklarını bile yazdırmaya muktedir olmayan bir Meclis'in başkanısınız. O sebeple aklımıza düştüğü gibi konuşmak yerine son derece dikkatli cümleler sarf etmek mecburiyetinde olduğumuz akıldan uzak tutulmamalıdır. Biz terörsüz Türkiye masalıyla Türkiye’ye kabus yaşatmak istediğiniz için, teröristlerle iktidar pazarlığı yapacak kadar milli benliğinizden uzaklaşıp şuursuzlaştığınız için, namus ve şerefiniz üzerine ettiğiniz o yeminleri unutup 85 milyonun hakkına hukukuna göz diktiğiniz için size de bütçenize de hayır diyoruz" diye konuştu.

KURTULMUŞ'TAN YANIT

Dervişoğlu'nun konuşmasının ardından Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Dervişoğlu'nun konuşmasının ardından bazı düzeltmeler yaptı. Kurtulmuş, "Sayın Genel Başkan, sözlerinizdeki bir iki bilgiyi düzeltmek durumundayım. Komisyon 19 toplantı yapmış. Bu toplantılardan sadece 3 tanesi arkadaşlarımızın tamamının oylarıyla kapalı yapılmıştır. Onlar da Milli İstihbarat Teşkilatı, Milli Savunma Bakanlığı gibi güvenlikle ilgili konuları ele alındığı toplantılardır. Dolayısıyla bu komisyon sonuna kadar bütün toplantılarını açık bir şekilde gerçekleştirmiştir. Bu bilgiyi düzeltmek isterim" dedi.

Dervişoğlu, "Bu bir bütçe görüşmesi dolayısıyla ben konuşmamda ağırlıklı olarak bütçe sınırları içinde kalmaya özel çaba sarfettim. Ama Türkiye'de olan bitenler hepimizin gözünün önünde cerayan ediyor. Bununla ilgili de karşı duruşlarımızı da uygun gündemlerde dile getirmeye çaba sarf ediyoruz. Yarısı kapalı kaldı diye ifade ettiysem en önemli bölümleri orasıydı onun için öyle yarısı demiş olabilirim" ifadelerini kullandı.