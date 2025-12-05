Mansur Yavaş'tan yurttaşlara çağrı: Hepimizin sorumluluğu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yurttaşları yarın (6 Aralık Pazar) saat 13.00'te Tandoğan Meydanı'nda düzenlenecek olan “Emeklilerin ve Emekçilerin Bütçe Hakkı” mitingine davet etti.

Son dakika | Mansur Yavaş'tan Melih ve Osman Gökçek hakkında suç duyurusu

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Emeklilerimizin ve emekçilerimizin haklı mücadelesine destek vermek, yalnızca bir dayanışma değil; adaletli bir Türkiye için hepimizin ortak sorumluluğudur" diyen Yavaş, yurttaşlara miting çağrısında bulundu.

"HEPİMİZİN ORTAK SORUMLULUĞU"

Mansur Yavaş'ın paylaşımı şöyle:

"Sevgili hemşehrilerim;

Emeklilerimizin ve emekçilerimizin haklı mücadelesine destek vermek, yalnızca bir dayanışma değil; adaletli bir Türkiye için hepimizin ortak sorumluluğudur.

Tüm yurttaşlarımızı 6 Aralık saat 13.00’te Tandoğan Meydanı’nda düzenlenecek “Emeklilerin ve Emekçilerin Bütçe Hakkı” mitingine davet ediyorum."