Mansur Yavaş'tan yurttaşlara çağrı: Hepimizin sorumluluğu
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yurttaşları yarın (6 Aralık Pazar) saat 13.00'te Tandoğan Meydanı'nda düzenlenecek olan “Emeklilerin ve Emekçilerin Bütçe Hakkı” mitingine davet etti.
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Emeklilerimizin ve emekçilerimizin haklı mücadelesine destek vermek, yalnızca bir dayanışma değil; adaletli bir Türkiye için hepimizin ortak sorumluluğudur" diyen Yavaş, yurttaşlara miting çağrısında bulundu.
"HEPİMİZİN ORTAK SORUMLULUĞU"
Mansur Yavaş'ın paylaşımı şöyle:
"Sevgili hemşehrilerim;
Emeklilerimizin ve emekçilerimizin haklı mücadelesine destek vermek, yalnızca bir dayanışma değil; adaletli bir Türkiye için hepimizin ortak sorumluluğudur.
Tüm yurttaşlarımızı 6 Aralık saat 13.00’te Tandoğan Meydanı’nda düzenlenecek “Emeklilerin ve Emekçilerin Bütçe Hakkı” mitingine davet ediyorum."