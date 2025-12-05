Mansur Yavaş'tan yurttaşlara çağrı: Hepimizin sorumluluğu

Mansur Yavaş'tan yurttaşlara çağrı: Hepimizin sorumluluğu
Yayınlanma:
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yurttaşları yarın (6 Aralık Pazar) Tandoğan Meydanı'nda düzenlenecek olan “Emeklilerin ve Emekçilerin Bütçe Hakkı” mitingine davet etti.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yurttaşları yarın (6 Aralık Pazar) saat 13.00'te Tandoğan Meydanı'nda düzenlenecek olan “Emeklilerin ve Emekçilerin Bütçe Hakkı” mitingine davet etti.

Son dakika | Mansur Yavaş'tan Melih ve Osman Gökçek hakkında suç duyurusuSon dakika | Mansur Yavaş'tan Melih ve Osman Gökçek hakkında suç duyurusu

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Emeklilerimizin ve emekçilerimizin haklı mücadelesine destek vermek, yalnızca bir dayanışma değil; adaletli bir Türkiye için hepimizin ortak sorumluluğudur" diyen Yavaş, yurttaşlara miting çağrısında bulundu.

"HEPİMİZİN ORTAK SORUMLULUĞU"

Mansur Yavaş'ın paylaşımı şöyle:

"Sevgili hemşehrilerim;

Emeklilerimizin ve emekçilerimizin haklı mücadelesine destek vermek, yalnızca bir dayanışma değil; adaletli bir Türkiye için hepimizin ortak sorumluluğudur.

Tüm yurttaşlarımızı 6 Aralık saat 13.00’te Tandoğan Meydanı’nda düzenlenecek “Emeklilerin ve Emekçilerin Bütçe Hakkı” mitingine davet ediyorum."

ekran-goruntusu-2025-12-05-165752.png

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Emekli 'madem alamıyorum satan olayım' dedi: Yine olmadı!
Bu haberi okumadan plan yapmayın: Hafta sonu sıcaklık 5 derece düşecek fırtına yolda
Sadettin Saran istedi: Taraftar 143 milyon lira verdi
Sadettin Saran istedi: Taraftar 143 milyon lira verdi
Adana ve Mersin için kar ve fırtına uyarısı: Meteoroloji saat vererek duyurdu
Asgari ücret daha zam gelmeden 85 bin lira eridi
CHP'nin TRT teklifinin reddedilmesini Ahmet Hakan bile anlayamadı: AKP ve MHP'li vekillere çağrı yaptı
Helikopterle getirildi! Müzayedede satılan en pahalı araba ne Bugatti ne de Ferrari'ydi
Helikopterle getirildi! Müzayedede satılan en pahalı araba ne Bugatti ne de Ferrari'ydi
“Akın Gürlek” paylaşımı nedeniyle hapsi isteniyordu: Avukat Saldıroğlu hakkında beraat kararı
FaceTime'a erişim engeli getirildi
FaceTime'a erişim engeli getirildi
Lapa lapa yağacak! Günler sürecek: Meteoroloji kar yağışının tarihini açıkladı
Siyaset
Şara'nın eşi İstanbul'da eğitim hakkında konuştu
Şara'nın eşi İstanbul'da eğitim hakkında konuştu
TRT 'Başkenti susuz günler bekliyor' haberini sildi! Mansur Yavaş isyan etmişti
TRT 'Başkenti susuz günler bekliyor' haberini sildi! Mansur Yavaş isyan etmişti