Son dakika | Mansur Yavaş'tan Melih ve Osman Gökçek hakkında suç duyurusu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve AKP Ankara Milletvekili Osman Gökçek hakkında suç duyurusunda bulundu.

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve AKP Ankara Milletvekili Osman Gökçek’in, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni veren müfettişlerle ve Teftiş Kurulu’yla görüştükleri, bu görüşmelerde Yavaş aleyhine kulis yaptıkları ileri sürülmüştü.

MANSUR YAVAŞ'TAN SUÇ DUYURUSU

Bu iddiaların kamuoyuna yansımasının ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş harekete geçerek Melih Gökçek ve Osman Gökçek hakkında suç duyurusunda bulundu.

Belediye kaynakları, geçmişte yüzlerce şikayet dosyasının sonuçlandığını, bunların hepsinde müfettişlerin “belediye başkanı sorumlu tutulamaz” yönünde görüş bildirdiğini hatırlatarak; bu kez, aynı konuların benzeri olmasına rağmen farklı bir karar verilmesi soru işareti yarattığının altını çiziyorlar.

BİR TÜRLÜ KARAR VERİLMEYEN ANKAPARK DOSYASI

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin eski yönetimle ilgili ANKAPARK dosyasında yıllardır yaptığı başvurulara rağmen, sorumlular hakkında bir türlü karar verilmezken; belediyeye yönelik inceleme sürecinde dikkat çekici bir gelişme yaşandığı ifade ediliyor.

Edinilen bilgilere göre; ANKAPARK sürecinde Büyükşehir Belediyesi hakkında “korumada gerekli özen gösterilmedi” iddiasıyla bizzat İçişleri Bakanlığı tarafından müfettiş görevlendirildi. Yapılan kapsamlı incelemenin ardından hazırlanan Nisan ayı raporunda, “Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin herhangi bir kusuru bulunmamaktadır” tespiti açıkça yer aldı.

Ancak buna rağmen Bakanlığın geçtiğimiz haftalarda bu raporu yeterli bulmadığı, dosyayı müfettişlere geri göndererek yeniden inceleme talimatı verdiği öğrenildi.

Belediye kaynakları şu değerlendirmeyi yapıyor:

“Son karar, şimdiye kadar verilmemiş türden bir karar. 2019 öncesi ve sonrası hiçbir örneği yok. Ankapark dâhil pek çok dosyada müfettiş raporları ortadayken, bu kez tam tersi bir karar çıkması, Teftiş Kurulu üzerinde baskı ihtimalini güçlendiriyor.”

