Mahmut Tanal yaralı gencin omzuna girdi! "Abluka nedeniyle ambulans gelmedi"

Mahmut Tanal yaralı gencin omzuna girdi! "Abluka nedeniyle ambulans gelmedi"
Yayınlanma:
CHP'li Mahmut Tanal, CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde polis müdahalesinde ayağını burkan vatandaşın omzuna girdi. Tanal, ambulansın girişine izin verilmediğini söyledi.

CHP İstanbul İl Başkanlığı’na Gürsel Tekinin kayyum atanmasıyla başlayan gerilim, geniş çaplı protestolara dönüştü. CHP Gençlik Kolları’nın çağrısıyla vatandaşlar il binasına akın etti. İstanbul Valiliği altı ilçede eylem yasağı ilan ederken, bina polis ablukasına alındı. CHP lideri Özgür Özel, “Baba ocağımıza sahip çıkıyoruz” diyerek yurttaşlara çağrı yaptı. Milletvekilleri, sivil polislerin içeri girmelerini engellediklerini belirtti.

CHP'liler de dün akşamdan beri nöbete yoğun yağışa rağmen devam ediyor.

CHP'li bir gençte nöbet esnasında yaralandı. Ayağı burkulan ve yürüyemeyen genç, abluka nedeniyle ambulansa bindirilemedi.

Gencin omuzuna CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal girdi. Tanal, gencin sağlık görevlilerin ulaşması için yardım ederken şunları ifade etti:

  • "Savaş ortamında bile sivillerin tedavisi için, hastaneye erişimi için yardımcı olunması gerekirken ama işte ayağa burkulması sonucu merdivenlerde inerken işte maalesef bakışının ne hale getiriyorlar. Buraya bir ambulans getirilse, izin verilse... Bu bir insanlık suçu bir aslında.

İnsan hakkı ihlali de söz konusu burada"

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Eyvah eyvah: Osimhen'in durumu belli oldu
Eyvah eyvah: Osimhen'in durumu belli oldu
Otomobil kampanyalarında yılın son baharı
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Aracı 2 gün otoparkta kalan sürücüye şok fatura: Arabanın anahtarını bırakınız yazaydınız
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor! Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor!
Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
BEDAŞ 17 ilçeyi uyardı: 8 saati bulan elektrik kesintileri yolda
Türk takımlarını yakan hakem milli maça atandı: VAR'a rağmen bildiğini okuyor
'Vatan haini'
Süper meyvede hasat zamanı: 11 bin fidandan 135 ton rekolte bekleniyor
Süper meyvede hasat zamanı
11 bin fidandan 135 ton rekolte bekleniyor
Siyaset
CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde vatandaşlar sordu! "Polisin burada ne işi var"
CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde vatandaşlar sordu!
Son Dakika | Sivil polisler CHP İstanbul İl Başkanlığı'na girmeye çalıştı! Vekiller engel oldu
Son Dakika | Sivil polisler CHP İstanbul İl Başkanlığı'na girmeye çalıştı! Vekiller engel oldu