Mahmut Tanal yaralı gencin omzuna girdi! "Abluka nedeniyle ambulans gelmedi"

CHP İstanbul İl Başkanlığı’na Gürsel Tekin’in kayyum atanmasıyla başlayan gerilim, geniş çaplı protestolara dönüştü. CHP Gençlik Kolları’nın çağrısıyla vatandaşlar il binasına akın etti. İstanbul Valiliği altı ilçede eylem yasağı ilan ederken, bina polis ablukasına alındı. CHP lideri Özgür Özel, “Baba ocağımıza sahip çıkıyoruz” diyerek yurttaşlara çağrı yaptı. Milletvekilleri, sivil polislerin içeri girmelerini engellediklerini belirtti.

CHP'liler de dün akşamdan beri nöbete yoğun yağışa rağmen devam ediyor.

CHP'li bir gençte nöbet esnasında yaralandı. Ayağı burkulan ve yürüyemeyen genç, abluka nedeniyle ambulansa bindirilemedi.

Gencin omuzuna CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal girdi. Tanal, gencin sağlık görevlilerin ulaşması için yardım ederken şunları ifade etti:

"Savaş ortamında bile sivillerin tedavisi için, hastaneye erişimi için yardımcı olunması gerekirken ama işte ayağa burkulması sonucu merdivenlerde inerken işte maalesef bakışının ne hale getiriyorlar. Buraya bir ambulans getirilse, izin verilse... Bu bir insanlık suçu bir aslında.

İnsan hakkı ihlali de söz konusu burada"