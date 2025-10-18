Kürsüde bayılan CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç'ün son durumu açıklandı

CHP 39. İzmir Olağan İl Kongresi, dün (17 Ekim) Celal Atik Spor Salonu'nda gerçekleşti.

Kongrede İl Başkan adayı Çağatay Güç, fenalaşıp yere düştü. Güç'ün son sağlık durumunu CHP Grup Başkanvekili Murat Emir açıkladı.

SON DURUMUNU AÇIKLADI

Halk TV'de Sorel Dağıstanlı'nın sunduğu Haberler programına konuk olan Murat Emir, olay sırasında Güç'ün çok yakınında olduğunu belirterek şunları ifade etti:

"Dün İzmir'de İzmir il kongremizi gerçekleştirdik ben de divan başkanıydım. ben çok yakınıdaydım. bildiğiniz gibi tıp doktoruyum.

Hemen baktık başkanımıza doğrusu ilk başta çok korktuk gerçekten çok uzun boylu ve böyle hani eğilmeden düşünce hani çok kaygılandık.

Kendisi çok sağlıklı. Gece 3 civarında da hastanede de kendisini ziyaret ettim ben. kongre bittikten sonra gayet sağlıklı herkese selamları sevgileri var.

Çok genç bir arkadaşımız Aliağa'da bizim belediye başkan adayımızdı oylarımızı patlatmış herkesin gönlünü kazanmış bir arkadaşımız İzmir'de çok önemli başarılar elde edeceğine ekibiyle birlikte inanıyorum. "

GÜÇ'ÜN İLK AÇIKLAMASI

Çağatay Güç, ilk müdahalenin ardından dün şunları ifade etmişti:

"Aşırı yorgunum. Dün neredeyse hiç uyumadım. Bugün ne yemek yediğimi ne de ne yaptığımı hatırlıyorum. Sanırım bu iki günde oluşan stres de buna eklendi. Sizleri üzdüm, kusura bakmayın. Şunu unutmamamız lazım: Cumhuriyet Halk Partisi bir ailedir. Ailemizi üzdüğüm için çok özür dilerim. Sizleri çok seviyorum. Çok güzel bir mücadele vereceğiz; hep birlikte vereceğiz. Birbirinize güvenin, birbirinizi kırmayın. Biz birlikte güçlüyüz, birlikte başaracağız. Biz öyle bir partiyiz ve öyle şahsına münhasır bir aileyiz ki Türkiye’nin gündemine düşeceğiz. Gökkuşağının da Türkiye’nin gündemi olacağız. Değerli ailem, herkesin hataları var, herkesin problemleri var, herkesin küçük yanlışları var. Ama biz aile olarak birbirimize güvenmezsek, aile olarak birbirimize sahip çıkmazsak bu iktidarı değiştiremeyiz. Çocuklarımıza iyi bir gelecek bırakamayız. Biz bu iktidarı değiştireceğiz ve çocuklarımıza çok güzel bir gelecek bırakmak için çok çalışacağız. Buna size söz veriyorum. Hep beraber çalışacağız, hep beraber başaracağız."