Kulis: AKP bile Kılıçdaroğlu'ndan ümidi kesti

İktidara yakın medya CHP’ye yönelik operasyonları destekleyici bir dille verirken, AKP içinde özellikle ekonomi yönetiminde yer alan bazı isimler yaklaşan CHP kurultaylarına ilişkin dava süreçlerinden kaygı duyduğu öğrenildi.

Nefes'ten Nuray Babacan’ın aktardığına göre, kulislerde “Bir 19 Mart darbesi daha olursa ekonomi bunu kaldırmaz” diyen AKP'li yöneticileri var.



Bazı AKP’lilerin, 19 Mart’ta İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na yönelik operasyonun ardından ekonomide oluşan sarsıntının tekrar yaşanmasından çekindiği bilgisi ifade edildi. Kulislerde şu yorum sıkça yapıldığı aktarıldı:

“Ana muhalefet partisini kapatma anlamına gelecek bir adım, ekonomiyi yerle bir eder. Bir 19 Mart darbesi daha yaşanırsa ekonomi bunu kaldırmaz.”

Son iki ayda Ankara’da CHP kurultayına ilişkin olumlu bir atmosfer oluşmuşken, İstanbul il kongresi hakkında hazırlanan yeni iddianamenin AKP içinde bile şaşkınlık yarattığı Babacan şöyle anlattı:

"Son iki ayda Ankara’da CHP Kurultay davasının sonuçlarıyla ilgili olarak olumlu bir hava yaratılmışken, CHP İstanbul İl Kongresi’nde benzer iddialarla iddianame hazırlanması, birçok ismi şaşırtmış. Hatta, bu davalarla ilgili karar vericilerin Ankara’dan olmadığının özellikle altını çizen AKP’liler var"

AKP kulislerindeki bazı isimler kurultay süreçlerinin CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e ve CHP’ye fayda sağladığını, partinin bu süreçte daha fazla kenetlendiğini ve direnç kazandığını düşünüyor.

Babacan, AKP'lilerin artık eski CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'medet ummandığını' ifade etti. Babacan şunları yazdı:

"Ayrıca başka bir durum, iktidarın medet umduğu Kemal Kılıçdaroğlu’nun sanıldığı kadar güçlü olmadığının görülmesi. Geçmişte Kılıçdaroğlu ile birlikte hareket edenlerin, partiye kayyum atanması gibi bir konuda net tavır sergilemeyip, ‘iş başa düşerse bakarız’ yaklaşımı yüzünden kendisinden uzaklaştığını herkes biliyor. Partide blok bir hareket yaratamayacak Kılıçdaroğlu’nun AKP’liler için pek cazibesi kalmamış gibi.

Sonuçta hem ekonomi hem siyasi açıdan kazançlı çıkmayacaklarını düşünen AKP’lilerin, “Peki bütün bunlara kim karar veriyor?” sorusu ilginç. Yanıt, başka bir partiliden geliyor; “CHP kurultayıyla ilgili oluşan olumlu havadan rahatsız olanlar, yeni bir gedik açmaya çalışıyor…”

AKP’li bazı hukukçuların yorumu ise “İstanbul il kongresiyle ilgili hazırlanan yeni iddianamenin, 15 Eylül’deki mevcut davaya etkisi olmaz. Ancak kongre sürecinde bir usulsüzlük yapıldığı ortaya çıkarsa, kongrenin yeniden yapılmış olması suçu ortadan kaldırmaz o ayrı işlem görür…"