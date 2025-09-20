Köyceğiz Belediyesi operasyonunda yeni gelişme

Köyceğiz Belediyesi operasyonunda yeni gelişme
Yayınlanma:
Köyceğiz Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Başkan Yardımcısı Özgür Örnek'in de olduğu aralarında olduğu 4 kişi adliyeye sevk edildi. Örnek ile müteahhit Metin Y.'ye ev hapsi verildi.

Köyceğiz Belediyesi'nde görevli personel, Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Örnek'in çok sayıda 'sahte yapı kullanım belgesi düzenlediği' iddiasıyla Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) şikâyette bulundu.

BAŞKAN YARDIMCISI GÖZALTINA ALINMIŞTI

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı sonrası Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 17 Eylül'de sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Örnek, evinde gözaltına alındı. Operasyon kapsamında ayrıca müteahhit Metin Y. ile oğlu Melikcan Y. ve Mehmet A., gözaltına alındı.

EV HAPSİ KARARI VERİLDİ

Jandarmadaki işlemlerinin ardından gözaltına 4 kişi adliyeye sevk edildi. Gözaltına alınanlardan Özgür Örnek ile Metin Y.'ye ev hapsi ve adli kontrol uygulanırken; Melikcan Y.'ye ve Mehmet A. adli kontrol ile serbest bırakıldığı ifade edildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

