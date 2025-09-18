Korucular süreç komisyonunda konuştu! Yeni statü talebi

İmralı Süreci'nde kurulan Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun 11. toplantısı TBMM Tören Salonu’nda yapıldı. Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da faaliyet gösteren çok sayıda sivil toplum kuruluşunun temsilcilerinin dinlendiği toplantıya Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Başkanı Orhan Kandemir’in de konuştu.

Kandemir, “terörsüz Türkiye” sürecinde güvenlik korucularının dışlanmaması gerektiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Güvenlik koruculuğu bu toprakların kendi ihtiyaçlarından doğmuş, millî bir duruş ifadesi olarak şekillenmiştir. Yıllardır ülkemizin en zorlu coğrafyalarında en ağır şartlar altında görev yapan korucularımızın fedakârlığı ve adanmışlığı her türlü takdirin üzerindedir.”



Konuşmasında güvenlik koruculuğu sisteminin 1980’lerden bu yana aynı kararlılıkla sürdüğünü hatırlatan Kandemir, “Bugün itibarıyla yaklaşık 50 bin korucumuz, Türk Silahlı Kuvvetleri’miz, jandarmamız ve emniyet teşkilatımız ile omuz omuza görev yapmaktadır” dedi.

Korucuların sadece güvenlik gücü değil, görev yaptıkları bölgenin sosyal ve coğrafi dokusunu en iyi bilen kişiler olduğunu belirten Kandemir, “Bu coğrafyanın öz evlatları olarak hem bölge halkının güvenliğini sağlamakta hem de devletimiz ile vatandaşlarımız arasında güçlü bir köprü görevi görmektedir” diye konuştu.



Kandemir, Cumhurbaşkanı ve devlet yetkililerinin açıklamalarıyla birlikte korucuların başlangıçta hissettiği tedirginliğin yerini umutlu bir bekleyişe bıraktığını söyledi.

Korucuların gelecekte de devletin bekası için her göreve hazır olduğunu dile getiren Kandemir, şu değerlendirmede bulundu:

“Güvenlik korucularımız bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da devletimizin bekası için kendilerine verilecek her görevi aynı kararlılık ve sadakatle yerine getirmeye hazırdır. Bu güçlü irade ve koşulsuz vatan sevgisi, milletimizin en büyük güvencesidir.”



Bölgede bazı çevrelerin süreci sabote etmeye çalıştığını öne süren Kandemir, bu durumun yanlış anlaşılmalara yol açtığını ve korucuların kısmen endişeye kapıldığını belirtti. Bu nedenle ilgili kurumlarla koordineli bir biçimde statü ve yetki düzenlemesi yapılması gerektiğini savundu: