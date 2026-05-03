Konak Belediye Başkanı'ndan hakkındaki iddialara yanıt: Deli saçması yalanlar ve sokak dedikoduları

CHP'li Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, son günlerde kendisi hakkında ortaya atılan iddialara, yaptığı yazılı açıklamayla cevap verdi.

Çınarlı Mutlu, söz konusu iddiaları "sokak dedikoduları" ve "deli saçması yalanlar" olarak değerlendirirken, hukuki yollara başvuracağını belirtti.

"Hiç kimse, hiçbir siyasi hesap uğruna benim adımı böylesine adi ve aşağılık bir suçlamayla yan yana getiremez" diyen Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Son günlerde şahsım hakkında ortaya atılan ve hiçbir somut delile dayanmayan iddiaların yeniden gündeme getirildiğini büyük bir öfkeyle takip ediyorum. Daha önce de gündeme taşınan bu deli saçması yalanlar, tarafımca açık ve net şekilde cevaplanmış, gerçek dışı oldukları ortaya konmuştur.

Buna rağmen aynı iddiaların belirli aralıklarla yeniden dolaşıma sokulması; kamuoyunu yanıltmak, temsil ettiğim kurumu ve Cumhuriyet Halk Partisi’ni yıpratmak, gündemi farklı yönlere çekme çabasıdır.

Şahsımın 'tetikçi tutmak' gibi ağır ve çirkin bir suçlamayla yan yana getirilmesinin ardından, aynı konuda zan altında bırakılan Meclis Üyemiz Melda Erbaykent ivedilikle şantaj, tehdit ve yalan bilgi ile kamuoyunu yanlış bilgilendirme gerekçeleriyle konuyu ilk olarak yargıya taşımış, 22 Ocak 2026 tarihinde dava sürecini başlatmıştır. Hukuka olan inancım tamdır; gerçekler en kısa sürede ortaya çıkacaktır.