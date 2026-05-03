CHP Ankara'da sahaya iniyor: 25 ilçede 25 ekip

CHP Ankara İl Başkanlığı, CHP'li belediye başkanlarına yönelik operasyonlar üzerine genel merkez tarafından alınan kararlar doğrultusunda yarın (4 Mayıs) sahaya çıkacak. CHP Genel Merkezi tarafından alınan kararda, 81 ilde 4 Mayıs'ta saha çalışmalarına başlanacağı açıklanmıştı.

CHP'li Belediye Başkanlarına yönelik devam eden operasyonlar, gözaltı ve tutuklama kararlarının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, büyükşehir, il, ilçe ve belde belediye başkanlarıyla Ankara'da bulunmuş ve CHP'nin yeni yol haritası belirlenmişti.

Bu toplantıda alınan kararlardan biri de CHP'nin 4 Mayıs'ta sahaya inmesiydi. CHP Lideri Özgür Özel, bu kararı "4 Mayıs’ta sahada olunacak" diyerek kamuoyuyla paylaşmıştı.

ANKARA'DA 25 İLÇEDE 25 EKİP

Bu karar kapsamında CHP Ankara İl Başkanlığı tarafından, Başkentin 25 ilçesi için 25 ayrı ekip kuruldu.

Buna göre milletvekilleri, PM ve YDK üyeleri, il ve ilçe başkanları, kadın ve gençlik kolları yarın (4 Mayıs) Ankara'nın 25 ilçesinde sahada olacak.

"ÇALIŞMALAR ARTARAK DEVAM EDECEK"

Gerçekleştirilecek çalışmalar hakkında bilgi veren Ankara İl Başkan Vekili Yüksel Işık, çözümün CHP’de olduğunu ve yalnızca gerçekleri anlatacaklarını belirterek, şunları söyledi:

"Genel Merkezimizin kararı doğrultusunda, 4 Mayıs Pazartesi günü, saat 13.00’de, milletvekillerimiz, PM ve YDK üyelerimiz, İl Yönetimimiz, İlçe Başkanlarımız, kadın ve gençlik kolları başkanlarımızla Ankara'nın 25 ilçesinde sahada olacağız.

Hayatın neden çekilmez bir hal aldığını, adaletin hassas terazisinin neden bozulduğunu, demokrasi kültürümüzün kimler tarafından aşındırıldığını, Cumhuriyet’in taşıyıcı kolanlarının kimler tarafından zayıflatılmak istendiğini ve Türkiye’nin nasıl karanlık bir düzenin içine çekilmek istendiğini dile getireceğiz."

Işık, saha çalışmalarının önümüzdeki günlerde de artarak süreceğini ifade etti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

