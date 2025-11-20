'Komünist başkana' 86 milyon TL'lik zimmet suçlaması: Maçoğlu'ndan ilk açıklama!

Cengiz Karagöz - Halktv.com.tr - ÖZEL HABER

İçişleri Bakanlığı mülkiye müfettişleri, Tunceli Belediyesi ile yaptıkları incelemeyi tamamladı. İncelemede; 2019 yılında Türkiye Komünist Partisi'nden (TKP) Belediye Başkanı seçilen Fatih Mehmet Maçoğlu'nun usulsüz işçi alımı yaparak kamu zararına yol açtığı belirtildi. Maçoğlu'na 86 milyon 620 bin lira zimmet çıkarılırken, hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

İçişleri Bakanlığı mülkiye müfettişleri tarafından Tunceli Belediyesi'nde geçen yılın aralık ayında başlatılan inceleme, haziran ayında tamamlandı. İncelemede; TKP'den Belediye Başkanlığı'na seçilen Fatih Mehmet Maçoğlu'nun başkanlık sürecinde 145 işçiyi usulsüz şekilde işe aldığı, işçilerin giderlerinin belediyenin gelirinin yüzde 84'üne denk geldiği ve bundan dolayı kamunun zarara uğratıldığı tespit edildi.

İçişleri Bakanlığı mülkiye müfettişleri de Maçoğlu hakkında 86 milyon 620 bin liralık kamu zararına neden olduğu gerekçesiyle Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Ayrıca Maçoğlu'na 86 milyon 620 bin lira zimmet çıkarıldı.

MAÇOĞLU'NDAN İLK AÇILAMA

Fatih Mehmet Maçoğlu, suç duyurusunun arından Halktv.com.tr'ye açıklamalarda bulundu. Sayıştay raporlarına vurgu yapan Maçoğlu, personel giderleri üzerinden bir suç duyurusunda bulunulduğunu söyledi.

Maçoğlu, "2020’den sonra, özellikle pandemi krizi sonrası, belediyelerin gelirleri düşük, giderleri ise yükseldi. Kamudaki personel maaşları enflasyon endeksli olduğu için %100’ün üzerinde artarken, gelirler %50’nin altında kaldı. Bu durum personel giderlerini şekilde yükseltti. Belediye emekçileri kentin tüm hizmetlerini daha iyi yapabilmek için ihtiyaç olarak belirlenir ve bunun üzerine alımlar yapılır. İller Bankası'nın belediye yönelik payının enflasyon oranında yükseltilmemesi bu sonucu doğruyor. Bir kamu zararı varsa payların eşit bir şekilde dağıtılmamasından kaynaklıdır. Emekçileri enflasyon karşısında ezdirmemeye çalışmanın kamu zararı olarak değerlendirilmesi kabul edilebilir bir uygulama değildir." dedi.

KAYYUM DÖNEMİNİ İŞARET ETTİ

Sayıştay’ın açıklamalarını politik bir yaklaşım olarak değerlendiren Maçoğlu, "Örneğin, personel alımları eleştiriliyor, ancak kayyum döneminde işten çıkarılan ve mahkeme kararlarıyla geri dönen 30’un üzerinde emekçi arkadaşımız göz ardı ediliyor. Ayrıca deprem döneminde Cumhurbaşkanının talimatıyla belediyelerde deprem birimleri kurma zorunluluğu doğdu. Bu birimler için jeofizik ve jeoloji mühendisleri, şehir plancıları gibi personel alımı zorunlu hale geldi. Bunların hiçbirine değinilmeden sadece gelir ve gider üzerinde duruldu" diye konuştu.

Maçoğlu'nun açıklamasında şu ifadelere yer verildi: