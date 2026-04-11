Komedyen Tuba Ulu serbest bırakıldı! İfadesi ortaya çıktı

Kanuni Sultan Süleyman’a yönelik sözleri nedeniyle gözaltına alınan komedyen Tuba Ulu, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ulu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “maksadını aşan bir şaka yapmış olabilirim” diyerek özür diledi.

İstanbul’da sahne aldığı gösteride Osmanlı padişahı Kanuni Sultan Süleyman’a yönelik ifadeleri nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan komedyen Tuba Ulu, gözaltı sürecinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Serbest bırakılmasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Ulu, kullandığı sözlerin sınırı aşmış olabileceğini belirterek özür diledi.

"MAKSADINI AŞAN..."

Ulu, paylaşımında mizaha ve hicve duyduğu güveni anlattı. Şakasının amacını aşmış olabileceğini söyleyen Ulu, şu ifadeleri kullandı:

"Ben bu memleketin mizahına hep güvendim. Mizahı yapanın da onu alıp kabul edenin de zekasına güvendim aslında. Bu yüzden fazla şımarmış, maksadını aşan bir şaka yapmış olabilirim. İstemeden de olsa kırdığım, incittiğim ve üzdüğüm herkesten tüm kalbimle özür diliyorum"

"KIRMA NİYETİM YOKTU"

Açıklamasının devamında hicvin zaman zaman sınırları zorlayabildiğini belirten Ulu, amacının kimseyi kırmak olmadığını söyledi. Ulu'nun açıklaması tam olarak şöyle:

Ben bu memleketin mizahına hep güvendim. Mizahı yapanın da onu alıp kabul edenin de zekasına güvendim aslında. Bu yüzden fazla şımarmış, maksadını aşan bir şaka yapmış olabilirim. Hiciv için bazı sınırları esnetmek, abartmak gerekebiliyor ve ayar birileri için kaçabiliyor. Kimisine gayet normal gelen bir şaka bir diğerinin değerlerine fazlaca dokunabiliyor. Ben sadece güldürmek için dokunmak isterim herkese. Kimseyi üzmek, kızdırmak, rahatsız etmek gibi bir niyetim yoktu. Mizah kusurlu şeylerin telafisi için de var aslında. Bunu da bir kusur olarak kabul edin.

Hayatım boyunca herkesin farklılıklarına, inançlarına, kutsallarına ve değerlerimize saygılı olmaya özen göstermiş bir insan olarak bu son yaşanan durum için çok üzgünüm. İstemeden de olsa kırdığım, incittiğim ve üzdüğüm herkesten tüm kalbimle özür diliyorum.”

AMOR TEPKİ GÖSTERDİ

Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, X hesabından Ulu'nın gözaltına alınmasına şöyle tepki göstermişti:

"Bu bir anekdot gibi görünüyor, ama bir ülkenin zararsız şakalar yüzünden komedyenleri gözaltına alması derin bir şekilde ürkütücü. Türkiye'de gördüğümüz ifade özgürlüğü üzerindeki baskı neredeyse distopik. Bu, sadece herkesin aklından geçenleri söyleme isteğini dondurmakla ilgili. Kontrollü, susturulmuş ve artık da sıkıcı bir toplum."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

