İşte AKP kulislerinden sızan iki mutlak butlan senaryosu!

CHP kurultayına ilişkin “mutlak butlan” davası, AKP kulislerinde olası siyasi sonuçlarıyla değerlendiriliyor.

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin açılan “mutlak butlan” davası, siyaset gündemindeki yerini koruyor. Dava yalnızca CHP içindeki tartışmalarla değil, olası siyasi sonuçlarıyla da Ankara kulislerinde konuşuluyor.

AKP yönetiminin kamuoyu önünde “yargı kararına saygı” çizgisini koruduğu belirtiliyor. Ancak parti içinde davanın yaratabileceği etkiler konusunda iki farklı yaklaşım öne çıkıyor.

İKİYE BÖLÜNDÜLER

AKP içinde bir grup, CHP’deki kurultay tartışmasının muhalefeti kendi gündemine sıkıştırdığını savunuyor. Bu görüşteki isimlerin, CHP içi tartışmaların yükselmesi ile "Toplum ekonomik kriz konuşurken CHP kurultay tartışmasıyla anılıyor” değerlendirmesini yaptığı ifade ediliyor.

Aynı çevreler, dava sürecinin muhalefet blokunda yeni gerilimlere yol açabileceğini düşünüyor.

DİĞER GÖRÜŞ

AKP içinde başka bir kesim ise olası bir “mutlak butlan” kararının daha geniş siyasi sonuçlar doğurabileceği görüşünde. Bu isimlere göre dava, yalnızca CHP’nin iç meselesi olarak kalmayabilir.

Özellikle yargı üzerinden ilerleyen tartışmanın, muhalefet tabanında “siyasi müdahale” algısını güçlendirebileceği değerlendiriliyor.

Kulislerde şu yorumların yapıldığı belirtiliyor:

“Kararı mahkeme verir ama siyasette doğuracağı sonuç çok daha büyük olur”,

“Böyle bir karar muhalefeti yeniden konsolide edebilir”

"CHP içindeki tartışma başka bir mağduriyet alanına dönüşebilir”.

Sürecin uzaması hâlinde Türkiye’de siyaset-yargı ilişkisine dair tartışmaların yeniden büyüyebileceği ifade ediliyor. Bu nedenle AKP yönetiminin açıklamalarda daha kontrollü bir dil kullanmaya çalıştığı belirtiliyor.

Cumhuriyet'in haberine göre; Parti kurmaylarının, dava sürecine doğrudan müdahil görünmemeye özen gösterdiği ve “yargının bağımsızlığı” vurgusunu öne çıkardığı kaydediliyor.

Ankara kulislerinde ise CHP’deki davanın yalnızca ana muhalefeti değil, önümüzdeki dönemin siyasi dengelerini de etkileyebilecek başlıklardan biri olarak görüldüğü konuşuluyor