Kılıçdaroğlu: Türkiye Suriye yönetimine destek olmalı

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gazeteci Sinan Burhan'a konuştu.

Burhan, Kılıçdaroğlu ile yaptığı röportajı tv100'de anlattı. Burhan, İsrail ve Filistin arasındaki ateşkes nedeniyle ilk olarak Kılıçdaroğlu'nun bu konudaki görüşlerini aktardı:

"Sayın Başkanım Filistin'de yaşanan gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz dedim. Verdiği başlık şu. Diyor ki "Sumud Filosu insanlığın vicdanı olmuştur. Filistin mutlaka bağımsız bir devlet olmalıdır. İsrail Filistin devletini tanımalıdır. Bakın İsrail Filistin devletini tanımalıdır. Gazze'de yaşanan soykırım ve katliamlar derhal sona ermelidir. Ne yazık ki İslam dünyası bu konuda etkin bir rol oynayamamıştır. İspanya örneğinde olduğu gibi cesur adımlar atılamamıştır. Bugün Filistin davasını yaşatanlar çoğu zaman devletler değil sivil toplum örgütleri olmuştur. Sumud Filosu barışçıl bir eylem ile insanlığın vicdanını temsil etmektedir. Farklı din ve kültürlerden insanlar insanlık vicdanında birleşerek Filistin halkının yanında durmuştur. İslam dünyası devletleri Sumut Filosu kadar etkili olamamıştır. Netanyahu hükümetinin politikaları ülkeyi tüm dünyada bir nefret objesi haline getirmiştir"

Kılıçdaroğlu'nun yürüyen İmralı Süreci'ne ilişkin de Burhan şunları ifade ettiğini bildirdi:

"Diyor ki terörsüz Türkiye sürecine tüm siyasi partiler destek vermeli ve masada olmalıdır. Şunu söylüyor Sayın Kılıçdaroğlu. Onu da kendi ifadelerinden vermek isterim. " Tüm siyasi partiler görüş farklılıklarını bir köşede bırakarak bir arada olmalıdır. Yani masadan ayrılmayı bırakın tam tersi bir arada olmalıdır diyor. Terörsüz bir Türkiye sürecinde şehitlerimizin aziz hatıralarına ve gazilerimiz ile ailelerin onuruna halel getirmeden süreci titizlikle yürütmeliyiz. Terör meselesi tüm siyasi partilerin birlikte çözmesi gereken bir konudur. Barış, kardeşlik ve terörden arınmış bir Türkiye hepimizin ortak hedefidir. Türkiye terörden çok acı çekmiş bir ülkedir. Bu acıların artık son bulması gerekir. Bu sürecin başarıya ulaşabilmesi için tüm siyasi partiler farklı görüşleri bir kenara bırakılarak ortak anlayışla hareket etmelidir. Herkes sürece yapıcı bir biçimde katkı vermelidir"

Yani Kemal Bey CHP'nin pozisyonunu desteklediği gibi masadan ayrılmayı asla doğru bulmuyor. Herkes için bu sürece katkı vermesi gerektiğini ifade ediyor"

Burhan, geçmişte Kılıçdaroğlu'nun DEM Parti ile beraber gösterilip fotoşopla Kandil'de olduğunu gösteren fotoğraflar hakkında da konuştuğunu ifade etti:

"Diyor ki "Bizim geçmiş tartışmaları bir tarafta bırakarak siyasi çekişmeleri bir tarafa bırakarak 86 milyonun huzuru için barış ve kardeşlik sürecine bizim destek vermemiz lazım. Geçmişte şöyle oldu, böyle oldu, şu oldu, bu oldu. Meselelerin bir kıymeti yok. Türkiye'nin huzura çıkması lazım, barışa erişmesi lazım, kardeşliğin temin edilmesi lazım. Bu fırsatın heba edilmemesi lazım birtakım kısır tartışmalarla" diyor"

"SDG VE YPG SURİYE'YE ENTEGRE OLMALI"

Burhan, Kılıçdaroğlu'nun Suriye'deki gelişmeleri değerlendirdiğini kaydetti. Burhan, Kılıçdaroğlu'nun Suriye ile ilgili öneriler verdiğini ve SDG/YPG'nin Suriye'ye entegre olması gerektiğini söylediğini bildirdi:

Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilginç bir önerisi oldu. Diyor ki "Suriye Arap Cumhuriyeti"nin ismi "Suriye Cumhuriyeti" olmalıdır. Birinci önerisi bu.

Neden derseniz diyor " Suriye'de etnik ve mezhep temelinde farklı gruplar ve klikler var.

Bunları bir arada tutmak için etnisiteye dayalı bir devlet anlayışı değil Suriye Cumhuriyeti denilmelidir.

Kürtler, Dürziler, Nusayriler, Sünniler, Araplar farklı yapılar var. Siz bunları bir arada tutmanız gerekir. O yüzden Suriye Arap Cumhuriyeti'nin ismini Suriye Cumhuriyeti yapılmalıdır" dedi.

dedi. Biri bu. Şimdi ikinci önemli konuyu söylüyorum. Bu da çok önemli.

Şimdi SDG ve YPG ne olacak?

Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da dedi ki : "SDG ve YPG Suriye Merkezi yönetimine entegre olmalıdır"

Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin temel tezini destekliyor.

Diyor ki "SDG ve YPG ayrı bir yapılanma olamaz. Suriye devletiyle entegre olmalıdır"

Üçüncüsü, "Suriye'nin toprak bütünlüğü esas olmalıdır. Demokratik bir Suriye perspektifi ile azınlıklara, farklılıklara yer veren bir anayasa ile bütünleşik bir Suriye olmalıdır. Suriye toprakları parçalanamaz. Ancak bütün yapılar burada temsil edilmelidir" ifadesini kullanıyor.

"TÜRKİYE SURİYE YÖNETİMİNE DESTEK OLMALI"

Burhan, Şara yönetimindeki Suriye ile Türkiye'nin ilişkilerini Kılıçdaroğlu'na sorduğunu ifade etti.

Burhan, Kılıçdaroğlu'nun Suriye yönetimine destek olması gerektiğini dediğini aktardı. Burhan, Kılıçdaroğlu'nun sözlerini şöyle anlattı:

"Bir başka önemli nokta da Türkiye Suriye ilişkilerini sordum Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na. Yani şu anki hükümetle Türkiye arasındaki ilişkiler nasıl olmalıdır diye sorunca "Türkiye Cumhuriyeti Devleti Suriye yönetimine destek olmalı, yardımcı olmalı. Aynı zamanda Suriye yönetiminin demokratik bir anayasa yapmasına da katkı vermelidir. Hiç kimse dışarıda kalmamalıdır. Suriye'de kimse kendini öteki hissetmemelidir. Demokratik bütünleşik bir Suriye olmalıdır" diyor"

Öte yandan Burhan, Kılıçdaroğlu'nun CHP ile ilgili güncel konulara yanıt vermediğini aktardı. Kılıçdaroğlu, "CHP'nin sorunlarını medya önünde konuşmam" dedi.