Kılıçdaroğlu şimdi de Özgür Özel sorusuna sırtını döndü

Eski CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'daki ofisinden çıkarken görüntülendi.

Anka Haber Muhabiri, geçtiğimiz gün CHP Lideri Özgür Özel'in çağrısını sordu.

Kılıçdaroğlu soruyu duysa da yanıt vermedi. Kılıçdaroğlu hızla aracına bindi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kurultay Davası öncesi Kılıçdaroğlu'na seslenmişti. Özel, "CHP'nin yargı ile dizayn edilemeyeceğini, kayyımlarla yönetilemeyeceğini, CHP'ye karşı bir darbe girişimi olduğunu; bunun karşsında da en önemli güvencenin de kendisinin olduğunu açıklaması çok kıymetli olur" demişti.

Kılıçdaroğlu'nda 10 ve 11 Eylül'de de Kurultay Davası soruları yöneltilmiş eski CHP lideri bu soruları da yanıtsız bırakmıştı.