Kılıçdaroğlu Örgüt Temsilcileri Toplantısı'na katılmadı

Yayınlanma:
CHP Lideri Özgür Özel'in davet ettiği Kılıçdaroğlu, Örgüt Temsilcileri Toplantısı'na katılmadı.

CHP kuruluş hastası vesilesi ile düzenlendiği Örgüt Temsilcileri toplantısı için CHP Genel Merkezi'nde toplandı.

CHP İstanbul İl Yönetimi'ne kayyum atanmasına karşı direniş gösteren onlarca CHP'li vekil ve yönetici de toplantıya çevirimiçi bağlandı.

screenshot-2025-09-08-at-11-11-15-227-chp-orgut-temsilcileri-meclisi-toplantisi-youtube.png

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 7 Eylül'de eski genel başkan olması nedeniyle Kemal Kılıçdaroğlu'nun doğal üye olduğunu hatırlayarak eski CHP liderini Örgüt Temsilcileri Toplantısı'na davet ettiğini açıklamıştı.

screenshot-2025-09-08-at-11-11-22-227-chp-orgut-temsilcileri-meclisi-toplantisi-youtube.png

Kılıçdaroğlu, toplantıya katılmadı. Toplantıda Özgür Özel'in hemen yanında eski CHP liderleri Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın'ın olduğu görüldü.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

