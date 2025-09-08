Kılıçdaroğlu Örgüt Temsilcileri Toplantısı'na katılmadı

CHP kuruluş hastası vesilesi ile düzenlendiği Örgüt Temsilcileri toplantısı için CHP Genel Merkezi'nde toplandı.

CHP İstanbul İl Yönetimi'ne kayyum atanmasına karşı direniş gösteren onlarca CHP'li vekil ve yönetici de toplantıya çevirimiçi bağlandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 7 Eylül'de eski genel başkan olması nedeniyle Kemal Kılıçdaroğlu'nun doğal üye olduğunu hatırlayarak eski CHP liderini Örgüt Temsilcileri Toplantısı'na davet ettiğini açıklamıştı.

Kılıçdaroğlu, toplantıya katılmadı. Toplantıda Özgür Özel'in hemen yanında eski CHP liderleri Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın'ın olduğu görüldü.