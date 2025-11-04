Kılıçdaroğlu ofisini taşıdı! 43 milyon liraya satışa çıkmıştı

Eski CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 5-6 Kasım 2023 Kurultayı'nda genel başkanlığı kaybetmiş, çok kısa bir süre sonra da Ankara'da Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki çalışma ofisini kullanmaya başlamıştı.

Posta Gazetesi'nden Murat Çelik, Kılıçdaroğlu'nun ofisindeki taşıma işlemlerini paylaştı.

Kılıçdaroğlu'nun ofisi geçtiğimiz temmuzda 43 milyon liraya satışa çıkmıştı. 402 metrekarelik villa fotoğrafları ile de gündem olmuştu.

Geçtiğimiz temmuzdaki ilan

Kılıçdaroğlu'nun ofisini aynı mahallede yaklaşık birkaç yüz metre ötedeki başka bir binaya taşıdığı öğrenildi.

Kılıçdaroğlu'nun iki yıldır kullandığı ofisin bir kooperatife satıldığı söylendi.