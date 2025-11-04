Kılıçdaroğlu ofisini taşıdı! 43 milyon liraya satışa çıkmıştı

Yayınlanma:
Eski CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da kullandığı ve 43 milyon liraya satışa çıkan ofisinden taşındı. Kılıçdaroğlu'nun aynı mahallede başka bir ofise taşındığı öğrenildi.

Eski CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 5-6 Kasım 2023 Kurultayı'nda genel başkanlığı kaybetmiş, çok kısa bir süre sonra da Ankara'da Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki çalışma ofisini kullanmaya başlamıştı.

Posta Gazetesi'nden Murat Çelik, Kılıçdaroğlu'nun ofisindeki taşıma işlemlerini paylaştı.

Kılıçdaroğlu'nun ofisi geçtiğimiz temmuzda 43 milyon liraya satışa çıkmıştı. 402 metrekarelik villa fotoğrafları ile de gündem olmuştu.

screenshot-2025-07-02-at-16-56-04-for-sale-villa-mustafa-kemal-mahallesinde-4-2-luks-yapili-satilik-villa-at-sahibinden-com-1254828928.jpg
Geçtiğimiz temmuzdaki ilan

Kılıçdaroğlu'nun ofisini aynı mahallede yaklaşık birkaç yüz metre ötedeki başka bir binaya taşıdığı öğrenildi.

Kılıçdaroğlu'nun iki yıldır kullandığı ofisin bir kooperatife satıldığı söylendi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Çocuğunuzu okula götürmesi için bu küçük Toyota'ya güvenir misiniz?
Çocuğunuzu okula götürmesi için bu küçük Toyota'ya güvenir misiniz?
Aşırı üretim alarmı: Yepyeni otomobiller çürümeye terk edildi!
Aşırı üretim alarmı: Yepyeni otomobiller çürümeye terk edildi!
Sergen Yalçın'dan kendini yakacak sözler: Derbi sonrası ortalığı karıştıran video
Sosyal konutta 18-30 yaş başvurusuna kısıtlama: Bakan Kurum başvuramayacakları açıkladı
Deprem uzmanından Sındırgı'ya bir iyi bir kötü haber: 6 büyüklüğünde depremler üretebilir ama...
'Pastırma Sıcakları' İstanbulluları terletiyor: Yağış müjdesi AKOM'dan geldi
Ölümlerinden sonra milyonlar kazanmaya devam ediyorlar: İşte en çok kazanan ölü ünlüler!
Bankalarda emekli promosyon yarışı hız kazandı: İşte en yüksek promosyonu veren bankalar
Bankalarda emekli promosyon yarışı hız kazandı: İşte en yüksek promosyonu veren bankalar
Kahverengi Kokarca böceğiyle nasıl mücadele edilir? Ne yapılması gerekiyor? Uzmanlar açıkladı
Kahverengi Kokarca böceğiyle nasıl mücadele edilir? Ne yapılması gerekiyor? Uzmanlar açıkladı
Hayat yoksula pahalı! Lüks otomobil satışları son sürat
Siyaset
Demirtaş hakkında flaş kulis! Özgür Özel cezaevinde ziyaret edecek
Demirtaş hakkında flaş kulis! Özgür Özel cezaevinde ziyaret edecek
TÜSİAD'dan DEM Parti hamlesi
TÜSİAD'dan DEM Parti hamlesi