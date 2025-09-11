Kılıçdaroğlu döndü sırtını gitti: Sorulara kulak tıkadı

Yayınlanma:
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptaline ilişkin dava öncesinde 'suskunluğuyla' dikkat çeken CHP Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski TBMM başkanlarından Cahit Karakaş'ın cenaze töreninde görüntülendi. Kendisine uzatılan mikrofonları görmezden gelen Kılıçdaroğlu, 'Kurultay davası' sorusunu yanıtsız bırakarak gazetecilere sırtını döndü.

CHP'ye yönelik yargı operasyonları sürüyor. CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptaline ilişkin dava ise 15 Eylül Pazartesi görülecek.

Konuya ilişkin birçok tartışma güncelliğini korurken siyaset kulislerinde duruşmadan 'mutlak butlan' kararı çıkabileceği ve CHP Genel Başkanlığı görevine yeniden Kemal Kılıçdaroğlu'nun getirileceği konuşuluyor.

Bir süredir sessizliğini koruyan Kılıçdaroğlu, bu kez eski TBMM başkanlarından Cahit Karakaş'ın cenaze töreninde görüntülendi.

SORULARI DUYMAZDAN GELDİ

Cenaze töreninde basın mensuplarının uzattığı mikrofonlara konuşmayan Kılıçdaroğlu, kendisine yöneltilen 'kurultay davası' hakkındaki soruları ise duymazdan geldiği ifade edildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

