Kılıçdaroğlu döndü sırtını gitti: Sorulara kulak tıkadı

CHP'ye yönelik yargı operasyonları sürüyor. CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptaline ilişkin dava ise 15 Eylül Pazartesi görülecek.

Konuya ilişkin birçok tartışma güncelliğini korurken siyaset kulislerinde duruşmadan 'mutlak butlan' kararı çıkabileceği ve CHP Genel Başkanlığı görevine yeniden Kemal Kılıçdaroğlu'nun getirileceği konuşuluyor.

Bir süredir sessizliğini koruyan Kılıçdaroğlu, bu kez eski TBMM başkanlarından Cahit Karakaş'ın cenaze töreninde görüntülendi.

SORULARI DUYMAZDAN GELDİ

Cenaze töreninde basın mensuplarının uzattığı mikrofonlara konuşmayan Kılıçdaroğlu, kendisine yöneltilen 'kurultay davası' hakkındaki soruları ise duymazdan geldiği ifade edildi.