Kılıçdaroğlu cephesi sessizliğini bozdu! "Partiyi bırakmayız"

CHP Lideri Özgür Özel'in ilk genel başkan seçildiği 38'inci Kurultay'a yönelik şaibe iddiası ile açılan dava beşinci duruşmada reddedildi. Davada mutlak butlan ihtimali de söz konusuydu. Mahkeme bu kararı verseydi eski CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve o dönemli yönetini CHP'nin başına geri gelecekti.

Nefes'ten Aytunç Erkin, Kılıçdaroğlu'na yakınlığı ile tanınan eski CHP Milletvekili Bülent Kuşoğlu ve eski CHP lideri ile konuştu.

"PARTİYİ BIRAKIR MIYIZ?"

Erkin, iktidara yakın gazeteci Sinan Burhan'ın "Kılıçdaroğlu yeni parti kuracak" iddiasına ilişkin Kuşoğlu'nun şunları söylediğini aktardı:

"Dedi ki: PARTİYİ BIRAKMAYIZ: “Partili olan biziz. Partiyi bırakır mıyız? Tam tersine her zamankinden fazla sahip çıkmak gerekiyor. Hem içeriden hem dışarıdan yaşanan sıkıntıları görüyoruz ve partiye daha çok sahip çıkma zamanı olduğunu düşünüyoruz."

"MUTLAK BUTLAN OLSAYDI KILIÇDAROĞLU ÇALIŞMA YAPACAKTI"

Erkin, 'Siyaseten devam edecekler mi' sorusuna Kuşoğlu yanıt verdi.

Ferdi Zeyrek'in ardından ahlaksız paylaşımlar yapan Akit Müdürü: Kılıçdaroğlu ile telefonda görüştük

Kuşoğlu, mahkeme şayet 'mutlak butlan' kararı vermiş olsaydı eski CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevi kabul edeceğini şu sözlerle söyledi:

"SİYASET İDDİAMIZ YOK: “Siyaset devam etme planımız yok. Kemal Bey’in de yok. Mutlak butlan söz konusu olsaydı bir dönem çalışma yapacaktı. Siyaset iddiamız yok.”

Kuşoğlu, Kılıçdaroğlu'nun yoluna 'entelektüel çalışmalar ile' yoluna devam edeceğini şu sözlerle ifade etti:

“Entelektüel çalışmalar sürecek. Dünyanın da değişim dönemindeyiz ve herkesin bir şeyler yapması gerekiyor”

"ŞAİBELERE BAKILMADI"

Kuşoğlu, Kurultay Davası'na ilişkin de Kılıçdaroğlu'nun tavrını netleştirdi.

Kuşoğlu, Kılıçdaroğlu'nun 'Ben mağdurum' demediği için bu kararın alınabildiğini ifade etti.

Kuşoğlu ayrıca 'usul'den davanın reddedildiğini 'esasa' girilmediğini belirterek, "Şaibelere bakılmadı. Usul olarak 'konusuzluk' denildi" dedi.

"Şunu unutmayın" diyen Kuşoğlu şunları ifade etti:

"KEMAL BEY MAĞDURUM DESEYDİ: “Sonuca şaşırmadım. Sanki bu sefer de yine uzatılacak gibi hava vardı. Bakın herkes şunu kaçırıyor: Kemal Bey mahkeme tarafımdan çağrıldığında ‘Evet mağdurum, kurultayda şaibe var’ deseydi bu karar çıkmazdı. Ya da benim gibi isimler bu cümleyi kurdaydı karar böyle alınmazdı. Şunu da unutmayın: Karar usul yönünden çıktı esasa girilmedi. Şaibelere bakılmadı. Usul olarak ‘konusuzluk’ denildi. Altını çizeyim; Kemal Bey mahkemeye gitseydi bu sonuç çıkmazdı. İlginç olan mahkeme davayı iki yıl sonra reddetti. Bu bir yargı skandalıdır. Madem usulen böle bir durum vardı ilk başta reddetseydi. CHP’yi bu kadar tartıştırıp böyle bir karar verilmesi kötü oldu"

"CHP ŞAİBELİ İSİMLERDEN ARINMALI"

Kılıçdaroğlu'nun tartışmaları bitirecek bir açıklamayı neden yapmadığı sorusuna da Kuşoğlu şu yanıtı verdi:

"Aslında onu söyledi. Saptırıldı. Mahkeme açıldığı zaman ‘şaibe yoktur, partimizi yıpratmayın’ diyor. Anladığım kadarıyla CHP yönetimine düşman lazımdı. Kemal Bey’i yıprattılar kendi birliklerini sağladılar Bakın önümüzde bir kurultay var ve CHP yönetiminin şaibeli isimlerden arınması gerekiyor daha farklı bir Parti Meclisi oluşmalı. Daha makul bir liste oluşturulmalı"

Kuşoğlu, Kılıçdaroğlu'nun önümüzdeki olağan kurultaya katılıp katılmayacağı sorusuna da "Şaibeli isimlerin olmadığı aklı başında yönetim' olmalı diyerek şöyle yanıt verdi:

“Bir kez daha söyleyeyim: Şaibeli isimlerin olmadığı daha aklı başında bir yönetim oluşmalı. CHP kadroları içinde çok iyi isimler var ve partinin yenilenmesi lazım. Kemal Kılıçdaroğlu 6 Nisan’daki Olağanüstü Kurultay’a gitmişti. 28-30 Kasım’da da gidebilir. Ama şunu bilmenizi isterim: Çok kırıldı Kemal Bey. Kendisine ve ailesine yapılan hakaretler kırıcı oldu. Hikmet Çetin’in özür dilemesi yeterli değil Genel Merkez’in de özür dilemesi gerekiyor.”

KILIÇDAROĞLU: TÜMÜYLE PALAVRA

Öte yandan Kılıçdaroğlu, yeni parti iddiasına da tek cümle ile yanıt verdi. Kılıçdaroğlu şunları söyledi: