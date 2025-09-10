Kayyum heyetinden ortaya çıkan liste hakkında açıklama

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, CHP İstanbul İl yönetimine kayyum olarak görevlendirilen Gürsel Tekin’in, eski il başkanlığı binasına alınması için emniyete verdiği 31 kişilik listeyi açıkladı.

Listeyi canlı yayında açıklayan Emir, listede parti üyesi olmayan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e hakaret içeren paylaşımlar yapan ve kayyum yönetimin akrabası olan kişiler olduğunu belirtti.

Listede bina sorumlusu olarak gösterilen Ferhat İşçimen konuya dair açıklama yaptı. Listeyi kendisnin hazırladığını belirten İşçimen şunları söyledi:

"Kamu Yararına Bilgilendirme Bahse konu liste benim tarafımızdan hazırlanmamış ve imzalanmamıştır. Ancak listede bulunan isimlerin bir çoğu 3 gündür il binamızda ben de dahil olmak üzere tamamen gönüllülük esasıyla daha öncesinde yarım yamalakta olsa paylaştığım videolarda görünen bina içi ve dışında bulunan çöpleri ve ziyanları temizlemek, genel koordinasyonu sağlamak üzere bulunan kişilerin isimleridir.

Partimizin içinde bulunduğu olumsuz süreçte İstanbul il başkanlığımızda yaşanan tüm tatsızlıklar ve savaş alanına dönüştürülen çöp ve pisliği temizlemek geçici olarak şeffaf bir düzen oluşturmak için ben dahil Gürsel TEKİN Başkanımızın tanışmadığı onlarca arkadaşımız 08.09.2025 tarihinde il binamıza geldik ve partililiğinden şüphe duymadığımız Gürsel Başkanın partimizi mahkeme koridorlarında ki tartışmalardan kurtaracağı asıl görevi alması sırasında il binasında bulunmak üzere Telefonumuza Genel Merkezimiz ve Eski il yönetimimiz tarafından gönderilen SMS ler haricinde "HİÇ BİR DAVET ALMADAN" burada bulunduk, 3 gündür buradayız giriş çıkışların güvenlik tedbirleri kapsamında çok çok yavaşladığı zamanlar oluyor ve her girenin emniyet güçleri tarafından kayıt altına alındığı bir bina durumundadır. Beni bugün canlı yayında hedef gösteren 21.olağanüstü kurultayda pm üyeliğime oy kullandığını ifade eden Murat Emir Başkanımızın da canı sağolsun... Cumhuriyet Halk Partisi Babaocağımızdır."