Kayyum Gürsel Tekin'in CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kimlerle gideceği belli oldu!

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in görevden alınmasının ardından yerine kayyum olarak Gürsel Tekin atandı.

Gazeteci Özlem Gürses’in sunduğu Para Politika programında konuşan gazeteci Saygı Öztürk, bu sabah Tekin ile yaptığı telefon görüşmesinin detaylarını paylaştı. Öztürk’ün “Ne zaman il binasına gideceksiniz?” sorusuna Tekin’in “Pazartesi” yanıtını verdiğini aktardı.

"CANAN KAFTANCIOĞLU VE BERHAN ŞİMŞEK EKİPTE YER ALACAK"

Tekin, il binasına beraberinde gidecek isimleri de açıkladı. Eski il başkanlarından Ali Özcan, Berhan Şimşek, Cemal Canpolat ve Canan Kaftancıoğlu’nun da kendisine eşlik edeceğini söyledi.

Öztürk’ün “Canan Kaftancıoğlu kesin katılacak mı?” sorusuna yanıt veren Tekin, "Kaftancıoğlu'nun çok yakın bir akrabasının Ordu'da ciddi bir rahatsızlık içerisinde olduğu, Kaftancıoğlu'nun da Ordu'da olduğu, eğer hastalık nedeniyle ciddi bir sorun olmazsa Kaftancıoğlu'nun da pazartesi günü il binasına gideceğini söyledi" ifadelerini kullandı.