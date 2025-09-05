Kayyum Gürsel Tekin: Tepkilere rağmen yönetiriz

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin Nagehan Alçı'ya konuştu.

Kayyum olmayı kabul etmeyi kabul etmeyen Hasan Babacan'ın kararından haberi olmadığını belirten Tekin, Alçı'nın "Tepkiye rağmen hala kararlı mısınız? Bu süreci nasıl yöneteceksiniz?" sorusuna "Yönetiriz" şeklinde yanıt verdi.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, 38. CHP İstanbul İl Kurultayı hakkında açılan davada verdiği ara kararla CHP İstanbul İl Yönetimi'ni uzaklaştırdı. Mahkeme görevden uzaklaştırılanların yerine Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap'tan oluşan heyeti kayyum olarak atadı.

Gürsel Tekin kayyum olmayı kabul ederken, Babacan ve Gürbüz bu kararı reddetti. Heyette yer alan diğer iki isimden ise henüz bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ise CHP'nin İstanbul ilçe seçim kurulları kararına yönelik itirazlarını bugün kabul etti ve İlçe Seçim Kurullarının kongrelerin yapılamayacağına ilişkin kararlarını kaldırdı.

Ancak İstanbul İl yönetimine İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nce kayyum atanmasına ilişkin karara yönelik yapılan itiraz ise reddedildi.

'TEPKİLERE RAĞMEN YÖNETİRİZ'

YSK kararı ve mahkemenin kararına ilişkin Nagehan Alçı'ya konuşan Gürsel Tekin kayyum tabirini kabul etmediği belirtirken beraber video çektiği Babacan'ın kararından haberinin olmadığını ifade etti.

Alçı'nın "Bu kadar tepkiye rağmen hala kararlı mısınız? Bu süreci nasıl yöneteceksiniz?" şeklindeki sorusuna Tekin, şu yanıtı verdi:

"Yönetiriz, hiç merak etmeyin, yönetiriz. Nagehan Hanım biz bu işin neresindeyiz? Tek derdimiz partimizi iyi bir yere taşımak. Tek kriterimiz de parti tüzüğü. Bir de kayyım da kayyım diyorlar. Nerede kayyım? Yok ki kayyım! Bir araya gelsek konuşsak bir yol haritası çizeriz birlikte ama çok ilginç bir şekilde linçe uğruyoruz, bakın işi öyle bir hale getirdiler ki… Herkes ortaya döküldü, FETÖ'cüler çıktılar, Özgür Bey’e destek olacağız diye bize saldırıyorlar. Bunlar zarar veriyor."

"BABACAN YERİNE BAŞKASINI BULURUZ"

Hasan Babacan'ın kararından haberi olmadığını öne süren Gürsel Tekin yerine bir başkasını bulabileceklerinden bahsederek şunları ifade etti:

"İnanın kendisiyle konuşmadım ve bilgim yok ama olabilir, başka bir arkadaşı buluruz. Pazartesi gideceğiz, orası bizim partimiz. Bize verilen tepkileri çok duygusal buluyorum, krizler duygusallıkla değil sağduyu ve mantıkla yönetilir. Nagehan Hanım bize kabadayılık yapıyorlar, olacak iş mi?"

Alçı, Tekin'in eski İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun pazartesi il binasına geleceği yönündeki haberleri de sorduğunu, Tekin'in kendisiyle konuşmadığını ve bir bilgisi olmadığını söylediğini aktardı.

"YSK KARARI BİZİ İLGİLENDİREN MESELE DEĞİL"

YSK'nın İlçe Kongreleri hakkında verilen karara ilişkin de konuşan Gürsel Tekin, "Bizi ilgilendiren bir mesele değil. İlçe kongreleri önümüzdeki günlerde yapılacak, biz süreci iyi şekilde yönetmek için elimizden geleni yapacağız" dedi.

"KEMAL BEY'E GİTMEK İÇİN ÖZGÜR BEY'DEN RANDEVU BEKLİYORUM"

Alçı, Gürsel Tekin'in Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşme talebine ilişkin olarak da şunları yazdı:

"Özel ve Kılıçdaroğlu’ndan aynı anda randevu istemiş ancak önce Özgür Bey’e gidip ardından Kemal Bey’e gitmeyi doğru bulduğu için hala partisinin genel başkanından haber bekliyormuş. Kemal Bey’in özel kalemi diğer randevu netleşince ona göre randevuyu ayarlayacakmış."