Kadınların önüne barikat çekildiği anlarda: Kadına şiddetin nedenleri araştırılsın önergesi AKP- MHP oylarıyla reddedildi

25 Kasım Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Günü'nde yurdun dört bir yanında kadın bir araya gelirken, İstanbul Taksim'de binlerce kadının önüne polis barikatı çekildi.

Polis kadına şiddete karşı yürümek isteyen kadınlara izin vermedi. İstanbul'da bunlar olurken TBMM Genel Kurulu'nda da gündem kadına yönelik şiddet oldu.

Genel Kurulu'nda CHP ve DEM Parti, 25 Kasım Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Günü dolayısıyla kadına yönelik şiddetin nedenlerinin tüm boyutlarıyla araştırılması önerisi verdi. Verilen öneri AK Parti- MHP oylarıyla reddedildi.

CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, "Sizin düzeniniz kadınları korumak değil katilleri aklamak üzerine kurulu. Siz İstanbul Sözleşmesi'nden bir gece yarısı tek bir erkeğin, tek bir imzasıyla çıktığınız gün tarafınızı seçtiniz çünkü. Siz 6284 sayılı Kanun'u tartışmaya açtığınız gün tarafınızı açıkça belli ettiniz. Bugün Türkiye'de hiçbir kadın güvende değildir" dedi.

25 Kasım Kadına Şiddete Karşı Mücadele Günü - İstanbul ​​​​

Kadınlara Taksim engeli! Valiliğin ardından bir yasak da kaymakamlıktan: İstiklal'de barikattan set çekildi

KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN NEDENLERİ ARAŞTIRILSIN ÖNERİSİNE AKP VE MHP'DEN RET

Kadınların önüne çekilen polis barikatlarına tepki gösteren CHP'li Bankoğlu, "Kadınlar öldürülürken hükümet katillere değil, yürüyüş yapmak isteyen kadınlara saldırıyorsa bu ülkede büyük bir sorun vardır. Bir ülkede hâkimin takdiriyle katiller salınıyorsa, polisin inisiyatifiyle koruma talep eden kadınlar kocalarına teslim edilip öldürülüyorsa, güya devletin koruduğu kadınlar güpegündüz sokakta katlediliyorsa ve tüm bunlar olurken o ülkenin hükümeti "kadına şiddete sıfır tolerans" masalları anlatıyorsa bu ülkede kadın cinayetleri politiktir" diyerek şöyle konuştu:

"Bu cinayetlerin en korkunç gerçeği öldürülen kadınların birçoğu devletin koruyamadığı değil hükümetin bizzat katilliğini sokağa saldığı kadınlar. Bu kadınların ölüm fermanını, tahliye kağıdını imzalayanlar vermedi mi? Bir katili sokağa salmak tetiği bizzat çekmek değil mi? Sizin adalet anlayışınız bu mu? Sizin düzeniniz kadınları korumak değil katilleri aklamak üzerine kurulu. Siz İstanbul Sözleşmesi'nden bir gece yarısı tek bir erkeğin, tek bir imzasıyla çıktığınız gün tarafınızı seçtiniz çünkü. Siz 6284 sayılı Kanun'u tartışmaya açtığınız gün tarafınızı açıkça belli ettiniz."

"Bugün Türkiye'de hiçbir kadın güvende değildir. Sokakta yürürken, otobüse binerken hatta evinde otururken bile güvende değildir. Çünkü iktidarınız kadının yaşam hakkını kendi siyasi bekası için pazarlık masasına meze yapmıştır. "Aile yılı" diye övündüğünüz politika kadınların yüzde 65'inin kendi evinde, yüzde 35'inin eşi tarafından öldürüldüğü an çökmüştür. Biz kadınlar hayatımıza ilişkin kararları da artık reislerden, babalardan, kocalardan duymak istemiyoruz. Bize sahip çıkılmasını değil, varlığımıza saygı duyulmasını istiyoruz."

"KADINLAR KAYBOLUYOR, KADINLARI BULAMIYOR BU DEVLET"

DEM Parti İstanbul Milletvekili Özgül Saki ise AKP iktidarına şu ifadelerle tepki gösterdi: