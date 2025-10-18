Kadın milletvekillerinden Pervin Buldan'a destek ziyareti

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, geçtiğimiz günlerde TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İmralı Heyeti Üyesi Pervin Buldan'ın yönettiği Meclis Genel Kurulu'nda söz aldı. Çömez, Buldan'ın terör örgütü PKK'nın lideri Öcalan'ın tartışma yaratan 'basına sansür' sözlerini aktarmasına tepki gösterdi. Çömez, Buldan'ı terör örgütünün 'ulaklığı' ile suçladı. Bunun üzerine çok sert tartışma çıktı. Buldan da yanıt verdi. Buldan, barış için mücadele ettiğini Türkiye'nin geleceği için Öcalan ile görüştüğünü söyledi.

Buldan ve Çömez arasındaki tartışma sonraki günlerde İYİ Parti ve DEM Parti arasında tansiyonu yükselti ve sert atışmalara sahne oldu.

Öcalan hakkındaki sözleri gündem olmuştu: Turhan Çömez tehdit edildiğini açıkladı

Nefes'in haberine göre; Çömez ile tartışmasının ardından Buldan'ı iktidar ve muhalefetteki kadın milletvekileri destek ziyaretinde bulundu. Buldan'ın da bu ziyarette, "Geri adım atmayacağım. Her platformda cevap vereceğim" dediği öğrenildi.

Meclis'te Öcalan krizi! Turhan Çömez ile Pervin Buldan arasında sert tartışma

Öte yandan bu tartışmanın ardından Çömez, ölüm tehditleri aldığını da kamuoyuna duyurmuştu.