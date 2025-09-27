'Jet Osman' lakaplı valinin açıklayamadığı 98 milyon lira! Altı kişi ölmüştü

Kırklareli'nin İğneada beldesindeki 5 Eylül 2023'te kuvvetli yağış nedeniyle Sisli Vadi isimli turistik bungalov tesisinin olduğu bölgede sel oluştu.

Dere içinde kurulan bungalov evlerde tatil yapan 6 kişi sele kapılıp yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili yürütülen soruşturmada 18 bungalov evin ruhsata aykırı olarak inşa edildiği ortaya çıktı.

Tesis sahibi tutuklu Bülent Bayrak 11 yıl 3 ay, tutuksuz sanıklar Canan Aydın'la Büşra Gökgöz'de 7 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı.

İstinaf Mahkemesinin kararı bozmasının ardından dava geçtiğimiz Temmuz ayında yeniden görülmeye başlandı.

Osman Bilgin

VALİYE RÜŞVET ALDI

T24'ten Tolga Şardan'ın haberine göre yeniden görülen davada müfettiş raporu hazırlandı. R

Dönemin Kırklareli Valisi Osman Bilgin'in olayda hukuki sorumluluğu olduğu belirtildi.

İçişleri Bakanlığı olayda kusurlu bulundukları gerekçesiyle ikisi vali toplam 12 kamu görevlisi hakkında soruşturma yaptırdı.

98 MİLYON LİRA...

Vali Bilgin mal varlığındaki 98 milyon lira dolayındaki farkı müfettişlere belgeleyemedi.

Bu sebeple de rüşvet aldığı kanaati oluştu. Ayrıca Bilgin'in başka kaçak yapıların inşasına göz yumduğu da belirtildi.

Yargıtay, İçişleri Bakanlığı'ndan Vali Bilgin'le ilgili ek soruşturma izni kararı istedi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da izni verdi.

Şardan: Vali Osman Bilgin hakkında rüşvet soruşturması

Öte yandan Gazeteci Tolga Şardan, Vali Bilgin'in lakabının 'Jet Osman' olduğunu da aktardı.