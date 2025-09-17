İzBB Başkanı Tugay: Herkes oturduğu yerden umutsuzlukla çok meşgul

İzmir Planlama Ajansı’nın (İZPA) bugüne kadar yaptığı çalışmaların özetinin paylaşıldığı “İz’in Peşinde Kentin İçinde” sergisi kapsamında basın buluşması düzenlendi.

Programa, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve İZPA Başkanı Koray Velibeyoğlu katıldı.

Buluşmada, İZPA Başkanı Velibeyoğlu, sergi boyunca katılımcılarla yapılan anket verilerini paylaşırken programa katılan katılımcılarla da İzmir’in sorunları ve geleceğine ilişkin interaktif çalışma gerçekleştirdi.

TUGAY: BUNLAR BİRAZ GÖSTERMELİK İŞLER DİYE DÜŞÜNÜYOR İNSANLAR

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay ise konuşmasında planlama ajanslarına ilişkin toplumda önyargı olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

“İZPA... Türkiye’de böyle şeyler şöyle oluyor: belediye başkanının biri bir isim bulup ‘yapıyorum’ diye kamuoyunun önüne çıkarıp arada bir de bir şeyler paylaşıp keyfine bakar. Orada birileri kendi çapında çalışır ve ortaya bir şeyler çıkarır. Ama bunlar ‘İzmir’in hayatına dokunmaz’ gibi önyargıyla bakılır. Arkada birileri çalışır ama genellikle bunlar İzmir’e dokunmaz. Bu tür işleri gerçekten inanarak değil bunlar biraz göstermelik işler diye düşünüyor insanlar. Net ifade etmek isterim ki kimse inanmazsa inanmasın ben inanıyorum. Benimle beraber bu fikrin oluşmasını ve gelişmesini sağlayan arkadaşlarımız da inanıyor.”

“BU DA BİR ÖNGÖRÜNÜN ESERİDİR”

Planlama ajansının amacı ve çalışmalarını, birkaç örnekle açıklayan Tugay, “Biz neyi amaçlıyoruz neye ulaşmayı düşünüyoruz? Ben adayken‘İzmir planlama ajansı kuracağız ve bu yeni nesil belediye yönetimiyle ilgili bize çok destek olacak’ demiştim. O günden bugüne bir şeyler yapıldı. Neyi değiştirdik. Sergide haritalar var. Mesela, Potansiyel Sivrisinek Üreme Alanları Mekansal Analizi... Mesela Bornova'da nerenin daha çok ilaçlanması gerektiği ortaya çıkıyor. Bu veri, bir sürü veriyi üst üste koyarak elde ediliyor. Bunun gibi farklı farklı işler var. Sahipsiz köpek popülasyonu yönetimi mesela... Sokak köpekleriyle ilgili hükümetin çıkardığı kanundan sonra konu, çok popüler oldu. Fakat biz bu yayını o kanun çıkmadan yapmıştık. Önemli bir konuydu. O nedenle ilk çalışılan konuydu. Biz bu kitapçığı çıkardığımızda ortada kanun yoktu. Bu da bir öngörünün eseridir” diye konuştu.

“HERKES KENDİSİYLE YÜZLEŞSİN”

Değişim için insanların elini taşın altına koyması gerektiğinin altını çizen Başkan Tugay, şu ifadeleri kullandı:

“Bir konuda karar vermeliyiz. Katılımcılık... İnsanlara gelin ülkeyi, şehri beraber yönetelim dediğimizd, ‘Biz size inanmıyoruzki’ deniliyor genelde. Herkes oturduğu yerden inanmamak ve umutsuzlukla çok meşgul. Bir işe el atalım denilmiyor. Herkes kendisiyle yüzleşsin. Eğer herkes uzaktan sadece şikayet ederek dedikodu yaparak seyirci pozisyonunda kalırsa bu ülkede hiçbir şey düzelmez. Katılmak zorundasınız. Sadece eleştirmekle olmaz. İyi bir şey yapıldığında onun iyi bir şey olduğunu görüp takdir etmek gerekiyor. Elinizde sahip olduğumuz çalışan, nitelikli insanları toplumun takdir etmeyi öğrenmesi lazım. Herkes mükemmel kamu idarecisi olamayabilir. Ama herkes iyiyi anlayıp takdir etmek zorunda. O yüzden "bunlar uyduruk şeyler, kimsenin işine yaramaz" değil yapılan şeyler. Mesela geçen yıl Yamanlar’da çıkan yangın. Yanan ağaçların bazıları kurtarılabilir mi diye sordum. Orman mühendislerine soruyoruz ‘kurur’ dediler. Biz bunların bazılarına yoğun bakım uygulayalım ve yaşamda tutalım dedim. Koray hocaya sordum. İstanbul’dan hocalar geldi İzmir’den katılımcılar oldu. Her ağaca tek tek bakıldı. Analiz yapıldı. Yaşama ihtimali olan ağaçlar için çalışma yapıldı. O ağaçlar ölmediler, bugün yaşıyorlar. Biz bilgiye, bilime yaslandık.”