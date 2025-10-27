İYİ Partili başkanın oğlu silahla öldürülmüştü: 5 şüpheli tutuklandı

Yayınlanma:
Tekirdağ'da İYİ Parti Malkara İlçe Başkanı Ali Çolak'ın oğlu Rıdvan Çolak’ın öldüğü silahlı saldırıya ilişkin 5 şüpheli tutuklandı.

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde İYİ Parti İlçe Başkanı Ali Çolak’ın oğlu Rıdvan Çolak’ın (35) hayatını kaybettiği, H.Y.’nin (25) ise ağır yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

Olay, 24 Ekim'de saat 19.00 sıralarında Malkara-Hayrabolu yolu üzerindeki Gürgen Bayırı mevkisinde bulunan bir dinlenme tesisinde meydana geldi. İddiaya göre, tesisteki restoranda yemek yiyen Rıdvan Çolak ile işletme sahibinin oğlu H.Y.’nin yanına gelen S.C., tabancayla ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği iki kişi kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan olay yerinden kaçtı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Rıdvan Çolak, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. H.Y. ise Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi’ne sevk edilerek yoğun bakıma alındı.iyi-partili-baskanin-oglunun-oldugu-sila-984894-292360.jpg

5 KİŞİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında saldırıyla bağlantısı olduğu tespit edilen 5 kişi, Bursa’nın Orhangazi ilçesinde yakalandı. Z.U., H.U., E.C., R.C. ve S.D. isimli şüpheliler, Tekirdağ’a getirildikten sonra çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Polis, saldırgan S.C.’nin yakalanması için çalışmalarını sürdüğü ifade edildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

