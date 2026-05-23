İYİ Parti'den MHP'ye transfer iddialarına vekillerden sert tepki

İktidara yakın isimlerden biri olan Sinan Burhan, katıldığı bir televizyon kanalında İYİ Partili vekiller Şefik Çirkin ile Cihan Paçacı'nın partilerinden istifa ederek MHP'ye katılacaklarını öne sürmüştü.

Burhan'ın ortaya attığı iddialara ilişkin iki ismin yanı sıra İYİ Parti Genel Sekreteri Osman Ertürk Özel'den de yalanlama geldi.

İDDİALARA HER İKİ İSİMDEN DE YALANLAMA

İYİ Parti Hatay Milletvekili Şefik Çirkin, Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu'nun yanıda olduğunu belirterek iddiaya şöyle yanıt verdi:

"Ağır konuşacam olmayacak Defalarca yazdım geri sildim Yahu kaç yıllık gazetecisiniz Önüne gelen böyle düşürür mü hep sizi? İYİ Parti kurucusuyum misafir değilim Musavat beyin yoldaşlığı bana yeterde artar bile Tanısanız siz de gelirdiniz yanına Daha ne diyim kardeşim sana?"

İYİ Parti Hatay Milletvekili Şefik Çirkin'in X paylaşımı (23 Mayıs 2026)

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Cihan Paçacı ise söz konusu iddialara dair şu açıklamayı yaptı:

"Son günlerde bazı yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında şahsımın da içinde bulunduğu 9 İYİ Partili milletvekilinin MHP'ye katılacağına ilişkin gerçek dışı haberler servis edilmiştir. Özellikle açılım sürecinin başladığı dönemde de benzer bir senaryo ile 15 İYİ Partili milletvekili "MHP'ye katılacak" şeklinde algı operasyonu yapılmaya çalışılmış idi. Bu haberlerin tamamı masa başından yönetilmiş siyasi mühendislik çalışmalarından ibarettir. İYİ Parti'nin yükselişe geçmesi, sahada karşılık bulması, milletin umudu haline gelmesi ve Genel Başkanımız Sayın Müsavat Dervişoğlu'nun ortaya koyduğu kararlı ve milli siyasi duruş bazı kesimleri rahatsız etmektedir. Biz Türk Milliyetçiliğini günlük hesaplara teslim etmeyen bir siyasi anlayışın temsilcileriyiz. Partimize yönelik dedikodu siyasetiyle sonuç almaya çalışanlar bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da başarılı olamayacaklardır. İYİ Parti dimdik ayakta, bizler de sonuna kadar Genel Başkanımızla birlikte kararlı mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz."

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Cihan Paçacı'nın iddialara dair açıklaması (23 Mayıs 2026)

PARTİ İÇİ BÜTÜNLÜK VURGUSU

İYİ Parti Genel Sekreteri Osman Ertürk Özel de söz konusu iddiaların partiyi karıştırmak için ortaya atıldığını vurgulayarak şu açıklamada bulundu:

"Dün Genel Başkanımız Sayın Müsavat Dervişoğlu’nun, İYİ Parti’nin mücadele tarihine, siyasi duruşuna ve camiamızın beklentilerine uygun demokrat tavrını kabullenmekte zorlanan bizce malum çevreler harekete geçti. Partimizden hayali istifalara yahut adı geçen aktörlerin asla bilgisi olmayan hayali “kongre” kulislerine kadar faydasız çırpınışlarda bulunanları tebessümle ama dikkatle takip ediyoruz. İYİ Parti'nin kurumsal kimliği ve parti içi bütünlüğü her zamankinden çok daha güçlüdür. Parti içi huzurumuzun huzursuz ettiği bu çevreleri tebessüm ile takip etmeye devam edeceğiz."