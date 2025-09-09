İstanbul'daki CHP ablukasına Erdoğan'ın memleketinden tepki

CHP İstanbul il yönetiminin İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin kararıyla tedbiren görevden uzaklaştırılması, yerine geçici yönetim atanması ve ardından binanın polis ablukasına alınması, Rize’nin Fındıklı ilçesinde protesto edildi. CHP, Sol Parti, EMEP, İnsan Hakları Derneği, esnaf odası temsilcileri ve çok sayıda yurttaşın katıldığı eylemde “Faşizme karşı omuz omuza” sloganları atıldı.

CHP İstanbul İl yönetiminin tedbiren görevden alınmasıyla başlayan gelişmelere tepki göstermek için CHP Fındıklı İlçe Başkanlığı önünde bir araya gelen yurttaşlar, Cumhuriyet Caddesi boyunca yürüyüş yapmak istedi.

Ancak polis, Rize Valiliği ve Fındıklı Kaymakamlığının talimatı doğrultusunda yürüyüşe izin vermedi. Kısa süreli tartışmaların ardından yurttaşlar, uyarılara rağmen “Faşizme karşı omuz omuza” sloganları eşliğinde yürüyüşlerini sürdürdü ve alkışlarla Cami Meydanı’na ulaştı.

"HALKIN İRADESİ GASP EDİLİYOR"

CHP Fındıklı Belediye Meclisi Üyesi Baran Altıntaş, burada yaptığı konuşmada, kayyum kararını eleştirerek, “Kayyum atanması yalnızca partimize değil, doğrudan halkın iradesine bir darbedir. Kayyum siyaseti uzun süredir halkın iradesini gasbeden bir araç haline gelmiştir. Bu tablo artık demokrasinin değil, otoriterliğin işaretidir. Kayyumlar gelip geçicidir, halkın iradesi kalıcıdır” dedi.

“DEMOKRASİYİ YAŞAMALIYIZ”

EMEP İl Başkan Yardımcısı Aliriza Erdoğan ise, “Ülkemizde demokrasi var diyorsak, bunu gerçekten yaşamalıyız. Hukukun üstünlüğü, bağımsız yargı sözde kalmamalı. CHP İstanbul İl Başkanlığına kayyum atanmasını ve güvenlik güçlerinin uyguladığı şiddeti kınıyoruz. Keyfi uygulamalara derhal son verilmelidir” ifadelerini kullandı.

"BASKILARA DİRENECEĞİZ"

Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu ise burada yaptığı konuşmada, “Bir kısmımız 12 Eylül’ü yaşadı, bir kısmımız yaşamadı. Bugün seçimle gelenin güvenliğini ortadan kaldırdılar, yarın kimliklerimizi alacaklar. Bu darbeye, bu antidemokratik uygulamalara, bu faşizan baskılara ülkenin neresinde olursak olalım direnmek bir vatandaşlık hakkıdır. Dün olduğu gibi bugün de Fındıklı’dan dayanışmayı, özgürlükleri, demokrasiyi savunacağız. Faşizme karşı omuz omuza diyoruz. Yaşasın dayanışma, yaşasın özgürlükler için mücadele” ifadelerini kullandı.