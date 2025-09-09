İstanbul Barosu yöneticilerine duruşma öncesi engel: Adalet kapıda kaldı

İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ve Yönetim Kurulu üyeleri hakkında İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın ikinci duruşması İstanbul Silivri'deki Marmara Cezaevi yerleşkesinde bulunan duruşma salonunda görülecek.

Duruşma öncesi İstanbul Barosu üyeleri, jandarma olmadığı gerekçe gösterilerek yerleşkeye alınmadı. Ayrıca avukatların baroya tahsis edilen odaya da alınmadığı belirtildi.

"İSTANBUL BAROSUNA TAHSİS EDİLEN ODAYA BİLE GİRİŞ YAPAMIYORUZ"

İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu, sosyal medyadan bir paylaşım yaparak duruma tepki gösterdi. Paylaşımda, "Duruşmanın yapılacağı Silivri’deki mahkeme salonuna geldim. Ancak İstanbul Barosuna tahsis edilen odaya bile giriş yapamıyoruz. Bu durum bile Adil Yargılanma Hakkının nasıl zedelendiğini gözler önüne seriyor" denildi.

KAPIDA BEKLETİLDİLER

İstanbul Barosu'nun konuya ilişkin yaptığı açıklamada ise, "Baro Başkanımız, Yönetim Kurulu Üyelerimiz, il dışından gelen barolarımızın temsilcileri ve baromuzla dayanışma göstermek için İstanbul'a gelen Uluslararası Hukuk kurumlarının temsilcileri İstanbul Barosuna açılan davalar zincirinin parçası olan ceza davasının ikinci duruşması için Silivri'de. Yargılanmak için geldik; ancak yaklaşık 1 saattir jandarma olmadığı gerekçesiyle ne yerleşkeye ne de yerleşke içinde baromuza tahsis edilen odaya girebiliyoruz. Bu durum Adil Yargılanma Hakkının ne ölçüde zedelendiğinin bir göstergesidir" ifadeleri yer aldı.