İstanbul Barosu yöneticilerine duruşma öncesi engel: Adalet kapıda kaldı

İstanbul Barosu yöneticilerine duruşma öncesi engel: Adalet kapıda kaldı
Yayınlanma:
İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ve yönetim kurulu üyeleri hakkında açılan davanın ikinci duruşması öncesi, baro üyeleri ve temsilciler “jandarma yok” gerekçesiyle Silivri Cezaevi yerleşkesine alınmadı. Başkan Kaboğlu, baroya tahsis edilen odaya dahi giremediklerini belirterek “Adil yargılanma hakkı zedeleniyor” dedi.

İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ve Yönetim Kurulu üyeleri hakkında İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın ikinci duruşması İstanbul Silivri'deki Marmara Cezaevi yerleşkesinde bulunan duruşma salonunda görülecek.

Duruşma öncesi İstanbul Barosu üyeleri, jandarma olmadığı gerekçe gösterilerek yerleşkeye alınmadı. Ayrıca avukatların baroya tahsis edilen odaya da alınmadığı belirtildi.

"İSTANBUL BAROSUNA TAHSİS EDİLEN ODAYA BİLE GİRİŞ YAPAMIYORUZ"

İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu, sosyal medyadan bir paylaşım yaparak duruma tepki gösterdi. Paylaşımda, "Duruşmanın yapılacağı Silivri’deki mahkeme salonuna geldim. Ancak İstanbul Barosuna tahsis edilen odaya bile giriş yapamıyoruz. Bu durum bile Adil Yargılanma Hakkının nasıl zedelendiğini gözler önüne seriyor" denildi.

KAPIDA BEKLETİLDİLER

İstanbul Barosu'nun konuya ilişkin yaptığı açıklamada ise, "Baro Başkanımız, Yönetim Kurulu Üyelerimiz, il dışından gelen barolarımızın temsilcileri ve baromuzla dayanışma göstermek için İstanbul'a gelen Uluslararası Hukuk kurumlarının temsilcileri İstanbul Barosuna açılan davalar zincirinin parçası olan ceza davasının ikinci duruşması için Silivri'de. Yargılanmak için geldik; ancak yaklaşık 1 saattir jandarma olmadığı gerekçesiyle ne yerleşkeye ne de yerleşke içinde baromuza tahsis edilen odaya girebiliyoruz. Bu durum Adil Yargılanma Hakkının ne ölçüde zedelendiğinin bir göstergesidir" ifadeleri yer aldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Çiftçi maliyetten kurtuldu tüketici ucuza aldı: Tarlasını açtı kova kova topladılar
Tarlasını açtı kova kova topladılar
Çiftçi maliyetten kurtuldu tüketici ucuza aldı:
Rahmi Koç veda etti
Rahmi Koç veda etti
Eyvah eyvah: Osimhen'in durumu belli oldu
Eyvah eyvah: Osimhen'in durumu belli oldu
Otomobil kampanyalarında yılın son baharı
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Aracı 2 gün otoparkta kalan sürücüye şok fatura: Arabanın anahtarını bırakınız yazaydınız
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor! Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor!
Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
BEDAŞ 17 ilçeyi uyardı: 8 saati bulan elektrik kesintileri yolda
Türk takımlarını yakan hakem milli maça atandı: VAR'a rağmen bildiğini okuyor
Siyaset
İYİ Parti harekete geçti: Mühürsüz oylar yargıya taşınıyor!
İYİ Parti harekete geçti: Mühürsüz oylar yargıya taşınıyor!
Son Dakika | Özgür Özel'in ofisine polisten giriş yasağı! Vekillere izin verilmedi
Özgür Özel'in ofisine polisten giriş yasağı!