İstanbul Barosu 'davasında' karar

İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ve 10 yönetim kurulu üyesinin yargılandıkları dava, esasa ilişkin mütalaanın hazırlanması için 5 Ocak 2026'ya ertelendi.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesince, Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki salonda yapılan duruşmaya, İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu'nun da aralarında bulunduğu 11 kişi ile avukatları katıldı.

Duruşmada, farklı şehirlerden baro başkanları da avukat olarak hazır bulundu. Farklı ülkelerden baro başkanları ile baro yöneticileri de izleyici olarak duruşmada yer aldı.

Duruşmada beyanda bulunan avukat Turgut Kazan, duruşmaların yapıldığı salonun cezaevi sınırlarında olduğunu belirterek, yargılamanın adil olmadığını belirtti.

DURUŞMA ERTELENDİ

Beyanların alınmasının ardından dava savcısı esas hakkındaki mütalaanın hazırlanması için dosyanın kendisine gönderilmesini talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, davanın düşmesi yönündeki taleplerin hükümle birlikte değerlendirilmesine karar verdi.

Duruşmaların Silivri'de cezaevinin karşısındaki salonda yapılmasına yönelik itirazın da bir üst mahkeme olan İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine hükmeden heyet, esas hakkındaki mütalaanın hazırlaması için dosyanın Cumhuriyet Savcısına gönderilmesini karara bağladı.

Mahkeme'nin 5 Ocak 2026'ya ertelediği duruşmanın 6-7-8 ve 9 Ocak 2026'da da yapılmasını kararlaştırdığı ifade edildi.