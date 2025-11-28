İmralı ziyaretinin ayrıntılarını açıklamış daha sonra apar topar silmişti: Nedeni ortaya çıktı

AKP'li Şamil Tayyar, dün Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'ndan AKP-MHP-DEM üyelerinin İmralı'da terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile yaptığı görüşmenin ayrıntılarını kamuoyuyla paylaştı. Tayyar, sosyal medyada yaptığı paylaşımı kısa süre sonra apar topar sildi.

NEDEN SİLDİĞİNİ AÇIKLADI

Tayyar, bugün yaptığı açıklamada, o paylaşımı neden kaldırdığını açıkladı. "Dün gece birkaç satır yazdık, kimi dostlar ‘sürece zarar verir, gizlilik önemli’ deyince sildik. Oysa çok özenle ve devletin hukukunu koruyarak kaleme alındığı halde" dedi.

AKP'li Şamil Tayyar 'Öcalan notlarını' paylaştı: Bahçeli'ye teşekkür edip DEM'e kızmış

DEM PARTİLİ KOÇYİĞİT'E TEPKİ

Tayyar, heyetin DEM Partili üyesi Gülistan Kılıç Koçyiğit'in bugün yaptığı İmralı açıklamasına da tepki göstererek, "Gel gör ki DEM’li Gülistan Koçyiğit ziyareti uzun uzun anlatmış. Üstelik, önemli mevzuları filtreleyip sadece Öcalan ve PKK güzellemesi yaparak. Haliyle İmralı ziyareti, PKK/Öcalan propagandasına dönüştü" açıklamasında bulundu.

Tayyar'ın sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşım şu ifadeler yer aldı: