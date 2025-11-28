İmralı ziyaretinin ayrıntılarını açıklamış daha sonra apar topar silmişti: Nedeni ortaya çıktı

İmralı ziyaretinin ayrıntılarını açıklamış daha sonra apar topar silmişti: Nedeni ortaya çıktı
Yayınlanma:
AKP'li Şamil Tayyar, dün akşam yaptığı İmralı ziyaretine ilişkin paylaşımını neden sildiğini açıkladı. Tayyar, "Dün gece birkaç satır yazdık, kimi dostlar ‘sürece zarar verir, gizlilik önemli’ deyince sildik" açıklamasında bulundu.

AKP'li Şamil Tayyar, dün Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'ndan AKP-MHP-DEM üyelerinin İmralı'da terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile yaptığı görüşmenin ayrıntılarını kamuoyuyla paylaştı. Tayyar, sosyal medyada yaptığı paylaşımı kısa süre sonra apar topar sildi.

NEDEN SİLDİĞİNİ AÇIKLADI

Tayyar, bugün yaptığı açıklamada, o paylaşımı neden kaldırdığını açıkladı. "Dün gece birkaç satır yazdık, kimi dostlar ‘sürece zarar verir, gizlilik önemli’ deyince sildik. Oysa çok özenle ve devletin hukukunu koruyarak kaleme alındığı halde" dedi.

AKP'li Şamil Tayyar 'Öcalan notlarını' paylaştı: Bahçeli'ye teşekkür edip DEM'e kızmışAKP'li Şamil Tayyar 'Öcalan notlarını' paylaştı: Bahçeli'ye teşekkür edip DEM'e kızmış

DEM PARTİLİ KOÇYİĞİT'E TEPKİ

Tayyar, heyetin DEM Partili üyesi Gülistan Kılıç Koçyiğit'in bugün yaptığı İmralı açıklamasına da tepki göstererek, "Gel gör ki DEM’li Gülistan Koçyiğit ziyareti uzun uzun anlatmış. Üstelik, önemli mevzuları filtreleyip sadece Öcalan ve PKK güzellemesi yaparak. Haliyle İmralı ziyareti, PKK/Öcalan propagandasına dönüştü" açıklamasında bulundu.

Tayyar'ın sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşım şu ifadeler yer aldı:

"Hem devlette hem cumhur ittifakında İmralı ziyaretinin gizliliğine dair anlamsız bir hassasiyet gösteriliyor. Dün gece birkaç satır yazdık, kimi dostlar ‘sürece zarar verir, gizlilik önemli’ deyince sildik. Oysa çok özenle ve devletin hukukunu koruyarak kaleme alındığı halde. Gel gör ki DEM’li Gülistan Koçyiğit ziyareti uzun uzun anlatmış. Üstelik, önemli mevzuları filtreleyip sadece Öcalan ve PKK güzellemesi yaparak. Haliyle İmralı ziyareti, PKK/Öcalan propagandasına dönüştü. Kaldı ki İmralı notları, DEM üzerinden Murat Karayılan’dan Cemil Bayık’a, İlham Ahmed’den Mazlum Abdi’ye kadar onlarca teröriste çoktan ulaştı bile. O vakit bu notları saklı tutmanın kime ne yararı var. Bence, uluslararası ilişkileri ilgilendiren kısmı ayrıştırılıp kalan bölümler kamuoyuyla paylaşılmalı. Süreç ne kadar şeffaf yönetilirse o ölçüde fayda sağlanır kanaatindeyim."

