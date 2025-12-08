İmamoğlu'nun annesi duruşma çıkışı feryat etti! "Ne yapmış benim oğlum! Ayıptır"

Yayınlanma:
Son dakika... İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun annesi Havva İmamoğlu, oğlunun üçüncü kez hakim karşısına çıktığı diploma davasının çıkışında feryat etti. Havva İmamoğlu, "Ne yapmış benim oğlum! Ayıptır! Yazıktır" dedi.

Silivri’de görülen “diploma davası”nın üçüncü duruşmasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu savunmasını yaptı. Duruşma yoğun katılımla gerçekleşti; CHP yöneticileri, belediye başkanları, ailesi ve Avrupa ile ABD konsolosluk temsilcileri salondaydı.

Mahkeme, 20 Ekim’deki celsenin ardından bugünkü duruşmayı 16 Şubat 2026’ya erteledi. Hâkim, İdare Mahkemesi’nde açılan yürütmeyi durdurma davasının sonucunun beklenmesine karar verdi.

İşte İmamoğlu'nun duruşmada hakime gösterdiği o belge!İşte İmamoğlu'nun duruşmada hakime gösterdiği o belge!

İmamoğlu, okuduğu üniversitelere ilişkin resmi belgelerin kartona basılmış büyük hâllerini gösterdi. Tüm belgelerini, not ortalamalarını ve geçiş yazılarını hâkime gösteren İmamoğlu şöyle konuştu

"Gördüğünüz gibi tüm belgelerim yanımda ve hepsi aşama aşama kayıt altına alındı. İyi ki bunları saklamayı akıl etmişim. Yarın öbür gün biri bunun üzerinden namussuzluk yapar diye saklamışım herhalde"

ANNE İMAMOĞLU FERYAT ETTİ

Gazeteci Fatoş Erdoğan'ın haberine göre; duruşma çıkışı İmamoğlu'nun annesi Havva İmamoğlu, isyan etti. Havva İmamoğlu "Ne yapmış benim oğlum! Ayıptır! Yazıktır" dedi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

