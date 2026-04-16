İmamoğlu'ndan 'okul saldırıları' açıklaması: "Bizim iktidarımızda" diyerek tek tek sıraladı

İBB Başkanı ve CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Kahramanmaraş'taki okul saldırısının nedenlerine dikkat çekti. İmamoğlu, "Bizim iktidarımızda" diyerek, alınacak önlemleri tek tek sıraladı.

Seçilmiş İBB Başkanı ve CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Kahramanmaraş'ta 8. sınıf öğrencisi 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli tarafından düzenlenen ve 1'i öğretmen 9'u öğrenci olmak üzere 10 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıya ilişkin dikkat çeken açıklamada bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin X hesabından paylaşımda bulunan İmamoğlu, okul saldırılarının nedenlerine dikkat çekerek, kendi iktidarları döneminde atılacak adımları ve alınacak önlemleri tek tek sıraladı.

"BİZ BU KARANLIĞI KADER OLARAK GÖRMÜYORUZ"

İmamoğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Kahramanmaraş'ta yaşanan ortaokul saldırısında hayatını kaybeden yavrularımıza ve öğretmenimize tekrar Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır, yaralılara da acil şifalar diliyorum.

Bugün okullarımızda yaşanan asayiş sorunları, güvenlik açığından ibaret bir sorun olarak izah edilemez.

Bu tablo, toplumda derinleşen adaletsizliğin, yoksullaşmanın ve iktidarın kamusal sorunlar yerine kendi siyasi ikbalini önceliklendirmesinin nihai sonucudur.

Okullarda güvenliğin sağlanması bugün acil bir ihtiyaç olarak karşımızda durmaktadır.

Bununla birlikte esas sorun, bütün topluma yayılmış derin bir asayiş krizidir. Ekonomik yıkımın büyüttüğü gelecek umutsuzluğu, kurumları içten içe çürüten yozlaşma, hukuka olan güvenin çökmesi asıl mesele olarak ortada durmaktadır.

Düzenin tepesinde cezasızlık, çürüme ve keyfilik hâkimken, en aşağıda huzur, disiplin ve güven beklemek gerçekçi değildir.

Biz bu karanlığı kader olarak görmüyoruz.

Bu ülkenin tertemiz çocuklarına, fedakâr öğretmenlerine, alın teriyle ayakta duran ailelerine baktığımızda umudu da gücü de görüyoruz.

"BİZİM İKTİDARIMIZDA" DİYEREK TEK TEK SIRALADI

Bizim iktidarımızda korkunun yerini güven, çürümenin yerini adalet, umutsuzluğun yerini yeniden gelecek inancı alacak.

Okullarda eğitimli güvenlik görevlileri bulunduracağız, giriş çıkışları denetimli ve güvenli hale getireceğiz; her okulda yeterli sayıda rehber öğretmen ve psikolojik danışman görevlendireceğiz.

Sorunu henüz oluşmadan tespit eden, potansiyel tehlikeyi suça dönüşmeden bertaraf eden bir anlayışı hakim kılacağız.

Gençlerin bu ülkede kendine bir gelecek görebildiği, devletin yeniden vatandaşına güven verdiği, adaletin ve asayişin yeniden hâkim olduğu bir Türkiye’yi birlikte kuracağız.

Çünkü biz bugünün yaralarını sarmanın ötesinde, yarının onurlu, huzurlu ve adil Türkiye’sini somut adımlarla inşa etmeye geliyoruz."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

