Seçilmiş İBB Başkanı ve CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Kahramanmaraş'ta 8. sınıf öğrencisi 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli tarafından düzenlenen ve 1'i öğretmen 9'u öğrenci olmak üzere 10 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıya ilişkin dikkat çeken açıklamada bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin X hesabından paylaşımda bulunan İmamoğlu, okul saldırılarının nedenlerine dikkat çekerek, kendi iktidarları döneminde atılacak adımları ve alınacak önlemleri tek tek sıraladı.

Son dakika | İmamoğlu Kahramanmaraş saldırısı için konuştu: Öyle siyasi değil falan olmaz! İçimiz yanıyor

İmamoğlu, açıklamasında, "Düzenin tepesinde cezasızlık, çürüme ve keyfilik hâkimken, en aşağıda huzur, disiplin ve güven beklemek gerçekçi değildir. Biz bu karanlığı kader olarak görmüyoruz." dedi.

İmamoğlu, açıklamasında, "Sorunu henüz oluşmadan tespit eden, potansiyel tehlikeyi suça dönüşmeden bertaraf eden bir anlayışı hakim kılacağız." ifadelerini kullandı.

"BİZ BU KARANLIĞI KADER OLARAK GÖRMÜYORUZ"

İmamoğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Kahramanmaraş'ta yaşanan ortaokul saldırısında hayatını kaybeden yavrularımıza ve öğretmenimize tekrar Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır, yaralılara da acil şifalar diliyorum. Bugün okullarımızda yaşanan asayiş sorunları, güvenlik açığından ibaret bir sorun olarak izah edilemez. Bu tablo, toplumda derinleşen adaletsizliğin, yoksullaşmanın ve iktidarın kamusal sorunlar yerine kendi siyasi ikbalini önceliklendirmesinin nihai sonucudur. Okullarda güvenliğin sağlanması bugün acil bir ihtiyaç olarak karşımızda durmaktadır. Bununla birlikte esas sorun, bütün topluma yayılmış derin bir asayiş krizidir. Ekonomik yıkımın büyüttüğü gelecek umutsuzluğu, kurumları içten içe çürüten yozlaşma, hukuka olan güvenin çökmesi asıl mesele olarak ortada durmaktadır. Düzenin tepesinde cezasızlık, çürüme ve keyfilik hâkimken, en aşağıda huzur, disiplin ve güven beklemek gerçekçi değildir. Biz bu karanlığı kader olarak görmüyoruz. Bu ülkenin tertemiz çocuklarına, fedakâr öğretmenlerine, alın teriyle ayakta duran ailelerine baktığımızda umudu da gücü de görüyoruz.

"BİZİM İKTİDARIMIZDA" DİYEREK TEK TEK SIRALADI