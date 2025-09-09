İmamoğlu ve Erdoğan anlaşamadı! Dava tarihi belli oldu

İmamoğlu ve Erdoğan anlaşamadı! Dava tarihi belli oldu
Yayınlanma:
Cumhurbaşkanı ve AKP Lideri Erdoğan'ın İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na açtığı tazminat davasında tarafların uzlaşamaması nedeniyle sözlü duruşmaya geçildi. Duruşma için tarih verildi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu hakkında açtığı bir milyon liralık tazminat davasında ilk aşama tamamlandı. Anadolu 51. Asliye Hukuk Mahkemesi, dosyayı tarafların uzlaşamaması nedeniyle sözlü duruşmaya taşıma kararı aldı.

Mahkeme, davanın ilk duruşmasının 13 Ocak 2026 Salı günü saat 10.00’da yapılmasına hükmetti. Dava, Erdoğan’ın İmamoğlu’na yönelik sözleri nedeniyle kişilik haklarının zedelendiği gerekçesiyle açıldı.

g0zxtpsw0aeedubjpg-9hsu7dsxsk-ie5-vgcjhig.jpg

Erdoğan’ın avukatı tarafından mahkemeye sunulan dilekçede, Ekrem İmamoğlu’nun kamuoyunda Cumhurbaşkanı’nı küçük düşürme kastıyla hareket ettiği öne sürüldü. Sözcü'nün haberine göre;dDilekçede, İmamoğlu’nun kullandığı “eli sopalı” ve “karanlık hamlenin peşinde koşan bir iktidar” ifadelerinin kişilik haklarını ihlâl ettiği iddia edildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

