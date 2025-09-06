İmamoğlu Türkiye'nin en büyük sorununun reçetesini açıkladı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Cumhuriyet Gazetesi'ne yazdığı köşe yazısında Türk sporunun çöküşünü değerlendirdi. Yazısına Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün iki veciz sözüyle başlayan İmamoğlu, “Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim” ve “Bedeni idman, fikri idmanla koşut gitmelidir” sözlerinin yüz yıldır tekrarlandığını, ancak hâlâ hayata geçirilemediğini vurguladı.

İmamoğlu, Türkiye’nin 90 milyonu aşan nüfusuna rağmen spor alanında dünya sıralamasında gerilerde olduğunu belirterek şunları yazdı:

"Ne yazık ki her konuda olduğu gibi Türk sporu da köşeye sıkışmış vaziyette. Yurtdışındaki vatandaşlarımızla 90 milyonu aşan nüfusumuzun yetenek hinterlandının hak ettiğinin çok altında bir seviyedeyiz. Spor tarihimizde zaman zaman başarılara tanıklık etsek de başarı noktasında dünya ülkeleri içinde çok geri sıralarda yer alıyoruz."

Kendi çocukluğundan bugüne sporla olan bağını da anlatan İmamoğlu, hentbol ve futboldan yöneticiliğe uzanan kişisel spor geçmişinden de söz etti:

"Biraz yıllar öncesine gideyim: Çocukluğumdan beri olimpiyatları merakla izleme alışkanlığı elde ettim. Moskova Olimpiyatları ile başlayan TRT günlerinden Paris’e varıncaya kadar sporu yakından takip eden biri olarak gördüm kendimi. Spor müsabakalarında Halit Kıvanç, Kenan Onuk gibi anlattıkları her spor organizasyonunu birer eğitime dönüştüren ustalar, sadece izleyici olarak kalmamamı, aynı zamanda sporun farklı yönlerini öğrenmemi ve odaklanmamı kolaylaştırdı. Zaten spora olan düşkünlüğüm önce hentbol ve sonrasında futbol yaşantıma sirayet etti, daha sonra da yöneticilik hayatıma. Kısaca sporun her daim içinde oldum, tecrübe kazandım..."

İmamoğlu’na göre spor, yalnızca fiziksel değil, aynı zamanda kültürel ve toplumsal gelişimin de bir parçası. “Ülkemizdeki derinleşen kutuplaşmanın en önde gelen ilacı da spor” diyen İmamoğlu, erken yaşta sporla eğitimin birlikte verilmesi gerektiğini savundu.

İmamoğlu Türkiye'deki siyasi kutuplaşmanın da spor ile tedavi edebileceğini dile getirdi:

"Spor, tüm gelişmiş ülkelerin gençleri doğru yönlendirmesi için en sık kullandığı olgu. Eğitimin tamamlayıcı bir parçası ve yaşamın diğer yönleri için güçlü bir okul. Disiplin, takım ruhu, özgüven, liderlik, dayanışma ve adil rekabet kültürü, gençlerimizin spordan kazanacağı değerlerin sadece birkaçı. Ülkemizdeki derinleşen kutuplaşmanın en önde gelen ilacı da spor. Spor yoluyla eğitim ve kabiliyetlerine göre yetenekleri bulup parlatmaktan uzaklaşan bir ülkeyiz ne yazık ki..."

İmamoğlu, gençler arasında artan madde kullanımı ve çocuk suç örgütlerinin travmatik bir tablo yarattığını belirtti. İmamoğlu bu durumun, spor ve eğitimin birlikte yürütülmemesinden kaynaklandığını ifade etti:

"Kreşten başlayarak büyük bir eğitim devrimine ihtiyaç duyduğumuzun altını çiziyorum. Öncelikli olarak sporda eğitimle paralel olarak 3-4 yaşından itibaren her evladımızı geleceğe hazırlamalıyız. Memleket, özellikle ekonomisi ve eğitimi ile dipte. Spor eğitiminin de çökertilmiş olması çocuklarımızı, gençlerimizi var olan yeteneklerinden uzaklaştırırken stresli, sağlıksız, umutsuz ve güvensiz ortama da itiyor. Önümüzde örnekler var, hemen her gün haber bültenlerinde ve sosyal medyada karşımıza çıkıyor. Yaygınlaşan uyuşturucu kullanımı ile birlikte çocuk suç örgütleri travma haline gelen sorunlarla milletimizi buluşturdu. Ve maalesef yetkili makamlar bu durumun önüne geçemiyor."

Hükûmetin sporu sadece futboldan ibaret görerek siyasete alet ettiğini savunan İmamoğlu, “Sporu yalnızca futbola indirgeyerek siyasetin kullanışlı aparatı hâline gelmesine çaba gösteren hükümetin anlayışı bu durumun asıl nedenidir” dedi.

"ARTIK FEDERASYONLARDA AKP'NİN ADAYLARI TEK BAŞINA GÖSTERİLİYOR"

Spor federasyonlarının da liyakatsizlikle yönetildiğini belirten İmamoğlu, “Federasyon genel kurulları, iktidarın gösterdiği isimlerin neredeyse tek aday olarak katıldığı bir formalite hâlini aldı” ifadelerini kullandı.

Kadın voleybol ve erkek basketbol milli takımlarını örnek gösteren İmamoğlu, bu başarının rastlantı olmadığını vurguladı:

"Önümüzde iyi örnekler de yok değil. EuroBasket 2025’te ve Voleybol Dünya Şampiyonası’nda mücadele eden milli takımlarımıza yürekten başarılar diliyorum. Onlarla gurur duyuyoruz; sahada gösterdikleri azim ve kararlılık hepimize ilham veriyor. Ancak bu başarıların rastlantı olmadığını bilmek gerek. Erkek basketbolunda ve kadın voleybolunda yakaladığımız ivme, bize bir gerçeği hatırlatıyor: Sistemli bir yapılanma olmadan sürdürülebilir başarı gelmiyor. Yetenek keşfinden altyapı yatırımlarına, antrenör eğitiminden doğru planlamaya kadar sistemin kendisi, sporda kalıcı zaferlerin en büyük güvencesi."



İmamoğlu antrenör eğitiminden altyapıya kadar her aşamada doğru planlamaya ihtiyaç olduğunu dile getirdi.

İmamoğlu İstanbul’da uyguladıkları spor politikalarının Türkiye için örnek teşkil ettiğini belirtti. “Bizim attığımız sıkı adımlar ve çalışmalar, İstanbul’daki öncü hamleler Türkiye modelimizin, İstanbul aşamasıydı” dedi.

İmamoğlu liyakatli, demokratik ve halkı spora dahil eden politikalarla Türkiye’nin her alanda olduğu gibi sporda da dünya ölçeğinde başarıya ulaşabileceğini söyledi.

Yazısının sonunda umutlu bir mesaj veren İmamoğlu, “Ben her konuda olduğu gibi bu konularda da güvencemiz olan çocuklarımıza ve gençlerimize çok inanıyorum” dedi.