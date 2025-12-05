İmamoğlu "İstanbul icraatlerini" paylaştı

Silivri cezaevinde tutuklu bulunan, CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medyada popüler olan bir paylaşım hakkında değerlendirme yaptı.

Duydum ki bu tablo sosyal medyada gündem olmuş.



ADAY OFİSİ HESABINDAN PAYLAŞILDI

Kendi başkanlığı döneminde İBB’de yapılan çalışmaları gösteren, sosyal medyada popüler olan “icraat tablosu” İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından yeniden paylaşıldı.

İMAMOĞLU: "AZI YOK FAZLASI VAR"

İmamoğlu, "Ekrem İmamoğlu İstanbul İcraatleri" başlıklı bir görseli sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımının altına, "Duydum ki bu tablo sosyal medyada gündem olmuş. Azı yok fazlası var" notunu düştü.

İNFORGRAFİK DEFALARCA PAYLAŞILMIŞTI

İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı dönemindeki icraatlarını özetleyen bir infografik olarak sosyal medyada paylaşılmıştı.