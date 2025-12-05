İmamoğlu "İstanbul icraatlerini" paylaştı

İmamoğlu "İstanbul icraatlerini" paylaştı
Yayınlanma:
Tutuklu İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, sosyal medyada gündem olan bir "icraatler tablosu"nu paylaşarak, "Azı yok fazlası var" ifadesini kullandı.

Silivri cezaevinde tutuklu bulunan, CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medyada popüler olan bir paylaşım hakkında değerlendirme yaptı.

ADAY OFİSİ HESABINDAN PAYLAŞILDI

Kendi başkanlığı döneminde İBB’de yapılan çalışmaları gösteren, sosyal medyada popüler olan “icraat tablosu” İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından yeniden paylaşıldı.

İmamoğlu'ndan TRT tepkisi: Tarih vererek çağrı yaptıİmamoğlu'ndan TRT tepkisi: Tarih vererek çağrı yaptı

İMAMOĞLU: "AZI YOK FAZLASI VAR"

İmamoğlu, "Ekrem İmamoğlu İstanbul İcraatleri" başlıklı bir görseli sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımının altına, "Duydum ki bu tablo sosyal medyada gündem olmuş. Azı yok fazlası var" notunu düştü.

İmamoğlu davası Türkiye için bir fırsatİmamoğlu davası Türkiye için bir fırsat

İNFORGRAFİK DEFALARCA PAYLAŞILMIŞTI

İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı dönemindeki icraatlarını özetleyen bir infografik olarak defalarca sosyal medyada defalarca paylaşılmıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Helikopterle getirildi! Müzayedede satılan en pahalı araba ne Bugatti ne de Ferrari'ydi
Helikopterle getirildi! Müzayedede satılan en pahalı araba ne Bugatti ne de Ferrari'ydi
FaceTime'a erişim engeli getirildi
FaceTime'a erişim engeli getirildi
Lapa lapa yağacak! Günler sürecek: Meteoroloji kar yağışının tarihini açıkladı
Murat Çalık 'doğum gününde' 600 kilometre yol gelen ailesiyle görüştürülmedi
Göreve iade edilen komutandan tarihe geçecek savunma! Teğmenlere sahip çıktı
Gürcistan'a girişte yeni dönem: Kimlik yetmeyecek
Gürcistan'a girişte yeni dönem: Kimlik yetmeyecek
Çin ters köşe yaptı: “Elektrikli otomobilleri vergiye mi boğuyorsunuz? O zaman yollarınızı benzinliyle doldururuz”
Çin ters köşe yaptı: “Elektrikli otomobilleri vergiye mi boğuyorsunuz? O zaman yollarınızı benzinliyle doldururuz”
Galatasaray şikayet etmişti: TFF'nin Yasin Kol kararı ortaya çıktı
Kuru fasulye krizi: Bir bu eksikti!
Kuru fasulye krizi: Bir bu eksikti!
Google neyi, neden sansürlüyor, Halk TV neye itiraz ediyor? İşte yanıtları
Siyaset
AYM 6 parti için malî denetim kararını duyurdu
AYM 6 parti için malî denetim kararını duyurdu
CHP raporunu süreç komisyonuna sundu: Anayasayı askıya almış iktidarla Anayasa yapılmaz
CHP raporunu süreç komisyonuna sundu: Anayasayı askıya almış iktidarla Anayasa yapılmaz