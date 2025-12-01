İmamoğlu: CHP halktır engelleyemezsin

CHP'nin 39. Olağan Kurultayı pazar günü PM ve YDK seçimlerinin ardından sona erdi. 3 gün kurultayın sonucunda CHP Lideri Özgür Özel'in listesiz delinmedi.

Kurultayın ardından partisine desteğini açıklayan CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından bir video paylaştı.

Son Dakika | CHP'nin A takımı belli oldu! PM ve YDK listeleri açıklandı: Özgür Özel'in listesi delinmedi

"CUMHURİYET HALK PARTİSİ HALKIN KENDİSİDİR"

23 Mart'tan bu yana Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu olan ve hakkında 2 bin 300 yıldan fazla hapsi istenen İmamoğlu, "Cumhuriyet Halk Partisi halkın kendisidir" diyerek "Halkı engelleyemezsiniz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Aday Ofisi hesabından yaptığı paylaşımda İmamoğlu, CHP 38. Olağan Kurultayı'nda yaptığı konuşmasını şu ifadelerle aktardı:

"Cumhuriyet Halk Partisi halkın kendisidir. Halktır halk! Halkı durduramazsın. Halkı engelleyemezsin."

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu

İMAMOĞLU'NUN KURULTAY KONUŞMASI

Ekrem İmamoğlu, 4-5 Kasım tarihlerinde düzenlenen ve Özgür Özel'in Genel Başkan seçildiği 38. Olağan Kurultayı'nda şu sözleri sarf etmişti:

"Cumhuriyet Halk Partisi halkın kendisidir. Halktır halk! Halkın kendisidir. Halkı durduramazsın. Halkı engelleyemezsin.

Yeni, genç, dinamik ve akılla üreten, akılla hareket eden bir yönetimle ülkemizi hep birlikte umuda kavuşturmamız gerekiyor.

Biz, sevgili dostlarım, bu güzel milleti umuda kavuşturmanın, Türkiye'yi yeniden ayağa kaldırmanın ve hızla ilerleyen dünyayı yakalamanın yolunu biliyoruz.

Planımız, programımız hazır. Emaneti teslim almaya, 86 milyon insanımıza, milletimize hizmet etmeye hazırız.

Milletimizi geleceğe çağırıyoruz ve buradan insanlarımıza sesleniyoruz. Kıymetli milletimiz, çok kıymetli partililerim, partimin çok kıymetli yöneticileri;

Kurtuluş yok tek başına, haydi şimdi hep birlikte görev başına! Hep beraber görev almaya, hep birlikte yol almaya... Bu yolumuzun uzun olduğunu hepimiz biliyoruz.

Cumhuriyet Halk Partisi başaracak, Türkiye kazanacak."